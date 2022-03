Ile Maurice: SOS Villages d'enfants Maurice - Des "mamans" recherchées

SOS Villages d'enfants Maurice recrutent ! En effet, l'ONG est à la recherche de "mamans". Ces dernières devront se montrer à la fois tendres mais ferme envers les enfants qui seront comme les leurs durant le temps qu'elles seront employées. Toutefois, l'amour qu'elles recevront en retour sera indescriptible.

Les candidates devront être âgées entre 30 et 55 ans, soutient la responsable du département des ressources humaines, Anska Aurélie. "Nous recherchons des dames qui sont matures et responsables. Toutefois, elles doivent avoir un certificat de moralité vierge."

En quoi consiste leur travail ? Ces "mamans" devront justement agir comme le fait une mère de famille. "S'occuper des petits au quotidien. Préparer les petits-déjeuners et les repas pour le déjeuner. Et les aider avec les devoirs une fois qu'ils sortiront de l'école. Les accompagner lors de leurs activités extrascolaires et surtout veiller sur eux."

Quant aux enfants, ils sont âgés d'un à 17 ans. Une maison peut contenir entre cinq et six enfants. "La maman devra avoir beaucoup de patience et de l'empathie. Ce travail est même ouvert à celles qui sont déjà des mères et mariées. Elles devront être à l'écoute car certains de ces enfants ont été victimes de plusieurs abus."

Toutefois, l'un des points les plus importants est que celles qui seront choisies devront loger sur place avec les enfants. Cela se fera sur une rotation. Si vous avez de l'amour à revendre, alors n'hésitez pas à contacter SOS Villages d'enfants Maurice à l'adresse suivante : 3, G. Ythier Street, Mare Gravier, Beau-Bassin ou par e-mail : [email protected]. La date butoir pour s'inscrire est le 22 mars.