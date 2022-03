Ile Maurice: Services publics - Une augmentation du tarif de l'électricité à l'étude selon Joe Lesjongard

De quoi péter (encore) un câble. Le ministre des Services publics, Joe Lesjongard, qui est également le président du MSM, a annoncé que le conseil d'administration du CEB discute d'une éventuelle augmentation du tarif de l'électricité. "Avec l'augmentation du prix du carburant, cela est envisagé. Une décision sera prise dans les jours à venir", a laissé entendre Joe Lesjongard, lors d'une conférence de presse, hier, samedi 5 mars.

Néanmoins, a-t-il ajouté, si jamais hausse il y a, les consommateurs les plus vulnérables seront protégés. Il a indiqué que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a de grandes répercussions sur l'économie mondiale et Maurice n'est pas épargné. Joe Lesjongard dit également prendre note de ce qui se passe au sujet du siège de leader de l'opposition et trouve que pour un poste aussi important qui est garanti par la Constitution, deux leaders ne peuvent parvenir à un accord. "Et ils veulent diriger le pays. Je pense que ce sera une alliance de désespoir." Il affirme en outre que le gouvernement entend ceux qui se plaignent du paiement différé de la pension et que s'il faut apporter un changement au système, cela se fera.