Ile Maurice: Renflouage - le "Maan Yu Feng No.1" en cale sèche chez Taylor Smith

L'opération a débuté à 16 heures, samedi, pour prendre fin à 23 heures, note Polygreen, en charge des opérations sur le Maan Yu Feng No.1. À 18 h 46, le bateau de pêche taïwanais a été renfloué puis remorqué de Bain-des-Dames jusqu'à l'entrée du port par le remorqueur Vasileos P. La Mauritius Ports Authority (MPA) a émis un communiqué, dimanche 6 mars.

De là, les remorqueurs de la MPA, Kestrel et Ochna, ont pris le relais pour l'emmener en cale sèche, au quai de réparation du chantier naval de Taylor Smith Ltd, vers 20 h 45. Tout le diesel à bord, y compris dans les réservoirs et les cales, a été vidé et nettoyé avant le renflouage et le remorquage. 20,4 tonnes métriques de diesel ont été pompées des réservoirs du Maan Yu Feng No.1. 2,5 tonnes métriques de diesel contaminé ont été récupérées après le nettoyage à grande eau et la désinfection. Le reste des poissons dans les cales sera enlevé puis jeté au centre d'enfouissement de Mare-Chicose.

Quant au Maan Yu Feng No.168, à samedi, 23 570 litres de diesel ont pu être récupérés du bateau de pêche. Hier, les opérations pour alléger le longliner de son chargement de poissons se sont poursuivies. Si le bateau reste stable sur le banc de sable, l'équipe de Polygreen prépare, elle, le plan de sauvetage (salvage plan) afin de définir la meilleure stratégie pour le renflouage et le remorquage. Une modélisation de la flottabilité du bateau de pêche échoué et d'autres scénarios sont en cours pour évaluer les meilleures options pour son retrait du banc de sable et son acheminement vers le chantier naval.

Selon la MPA, aucune fuite de diesel n'a été détectée provenant des deux bateaux de pêche échoués, même durant les opérations du renflouage et le remorquage du Maan Yu Feng No.1. "Des tests réguliers avec des absorbent pads sont effectués pour détecter toute fuite de diesel. Pour l'instant tous les tests sont négatifs." La MPA précise que Polygreen maintient l'utilisation d'environ 300 mètres de barrages flottants autour du Man Yu Feng 168. Le Port Emergency Services (PES) reste en stand-by avec 220 mètres de booms sur le rivage. Quant à la cargaison de poissons, elle est hélitreuillée par l'hélicoptère de la police. Les poissons pourris sont également jetés à Mare-Chicose.

Des ventilateurs sont utilisés pour disperser la forte odeur et les gaz émanant des cales à cargaison en raison de la putréfaction des poissons. L'Air Monitoring Unit du National Environmental Laboratory a effectué une analyse d'échantillonnage de l'air dans la zone et aucune pollution n'a été observée. "Bien que le risque de fuite de diesel soit atténué, le salvor maintient son équipe d'intervention en cas de fuite de diesel, en stand-by", conclut la MPA.