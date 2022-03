Ile Maurice: Accident mortel au Canada - Possible rapatriement du corps de Ludo Duportail en fin de semaine

Jocelyne et Steeve Duportail sont effondrés. Leur fils Ludo a été tué dans un accident de la route en Ottawa, au Canada. Le jeune homme, à l'avenir prometteur, habitait le pays depuis bientôt trois ans. Classé 72e au niveau national en 2018, il étudiait l'ingénierie civile dans son pays d'adoption.

Ses parents ont appris la terrible nouvelle via un appel de la gendarmerie canadien. Une levée de fonds pour récolter la somme nécessaire pour le rapatriement du corps a été organisée par un ami du jeune homme sur le site Go-FundMe. L'argent récolté servira notamment à l'achat du cercueil spécialisé, à l'organisation des services funéraires canadiens, au rapatriement par avion et à l'enterrement du jeune homme. Une aide a également été demandée pour soutenir les proches qui devront rembourser le prêt contracté pour les études du jeune homme. Le rapatriement devrait se faire d'ici vendredi, selon Steeve Duportail.

Dans sa modeste demeure, près de rond-point Kaya, Roche-Bois, les parents du jeune homme et quelques proches se sont réunis. La douleur est palpable. Le paternel repasse en boucle les événements de la vie de son cadet dont il était très fier. "Il aimait que tout soit parfait. Quand il avait une chose en tête, rien ni personne ne pouvait l'arrêter." Il se rappelle combien il a travaillé dur en cumulant des heures supplémentaires pour que sa famille ne manque de rien. D'ailleurs, il n'oubliera jamais le jour où son fils a réussi aux examens du Certificate of Primary Education, quand il a rejoint le collège Royal de Port-Louis ou encore lorsqu'il a été classé 72e lors du High School Certificate en 2018. Une vraie fierté pour la famille.

Il se souvient qu'ils se sont tous inquiétés lorsque Ludo souhaitait aller en Amérique pour y effectuer ses études supérieures avant d'opter pour le Canada, car financièrement, ils ne pouvaient se permettre une telle dépense. Mais après des appels de solidarité lancés sur les réseaux sociaux, le jeune homme a pu atteindre son objectif et partir. Depuis trois ans, il étudiait mais il cumulait aussi de petits boulots pour vivre. Il était prévu qu'il termine ses études l'année prochaine. "Il a toujours été très indépendant. Après ses études à Maurice, il a voulu aller à l'étranger pour apprendre encore plus. Il rêvait d'être quelqu'un d'important et voulait être ingénieur civil. Il aimait évoluer sur le terrain."

C'est le vendredi 4 mars que Steeve Duportail reçoit un appel de la police de l'Ottawa. Une policière lui demande de confirmer son identité et lui annonce que son fils est décédé dans un accident de la route. Ce qu'il s'est passé ensuite, Steeve ne s'en souvient plus. Il a attendu un moment dans le silence avant d'annoncer la terrible nouvelle à son épouse. Jocelyne et Steeve se sont écroulés. Les rêves qu'ils nourrissaient pour leur enfant se sont envolés à jamais.