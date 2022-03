Cote d'Ivoire: Masa 2022 - Les echos de l'évènement

Magique Magic System

Il est 21heures et 30 minutes ce 5 mars lorsque Asalfo, Manadja, Goudé et Tino, le quatuor qui compose le groupe Magic System monte sur la scène de l'esplanade du Palais de la culture à Treichville. " Est-ce que vous êtes là ? ", lance au public Asalfo le leader du groupe Magic system. Et la foule, en délire, de rassurer la star en hurlant toute sa joie de prendre part à la 12e édition du Masa.

Pendant un peu plus d'une heure, Magic system égrène les titres de son vaste répertoire musical. La cérémonie d'ouverture du Masa prend les allures de grand bal. Et de grand banquet.

Feu d'artifice pour annoncer la fête

Le Palais de la culture à Treichville, le temple (pour une semaine) de la culture africaine, pour l'ouverture du Masa a vibré au rythme entraînant des musiques du monde. Tandis qu'un feu d'artifice illuminait le ciel. Un spectacle de sons et lumières pour donner le coup d'envoi à l'un des plus grands événements culturels du continent.

Acheteurs et artistes à la manœuvre

Réunis en un seul lieu, plusieurs centaines d'acteurs culturels venus des quatre coins du monde ne boudent pas le plaisir d'être présents à la cérémonie. Artistes et acheteurs sont à la manœuvre pour respectivement séduire ou trouver la pépite d'or. La cérémonie d'ouverture réussie laisse présager que cette 12e édition sera à la fois festive et fructueuse.

La gastronomie bien présente

Le Masa a bien commencé. Pendant une semaine, les milliers d'acheteurs, d'artistes et de visiteurs n'auront aucun souci pour s'offrir des mets succulents d'ici et d'ailleurs. La fête de la culture est également une opportunité pour les tenanciers de restaurants de faire de bonnes affaires.

Au village gastronomique, plusieurs dizaines de restaurateurs tiennent des stands et proposent des menus aussi riches que variés, accessibles à toutes les bourses. Comme son nom l'indique, le Masa est avant tout un marché : celui des arts et du spectacle.

Diversité d'œuvres d'art

Dans l'enceinte du Palais de la culture, des artisans, de provenances diverses, tiennent des stands où sont exposés leurs créations : bijoux, vannerie, broderie, épicerie fine, art de la table, ferronnerie, cordonnerie, céramique, verrerie... une large palette du savoir-faire des artisans africains est disponible.

Pour un premier jour, les exposants se sont dits satisfaits de l'affluence. Certains même se frottent les mains. "J'ai déjà vendu plusieurs articles" se réjouit, N'Glêlê Raymond, artisan béninois. Pour N'dèye Maï, l'essentiel n'est pas de vendre tout de suite, mais de pouvoir tisser des relations d'affaires. Et les premiers contacts sont de bonne-augure.

Un dispositif sécuritaire rassurant

L'un des défis de la 12e édition du Masa est aussi d'assurer la sécurité des biens et des personnes. À cet effet, un important dispositif sécuritaire est déployé. À l'extérieur et à l'intérieur du Palais de la culture, policiers et gendarmes veillent au grain.

Des portails magnétiques sont installés à toutes les entrées pour détecter d'éventuels objets métalliques dangereux. L'ambulance du Samu et des agents de santé se tiennent prêts pour parer à toutes éventualités.