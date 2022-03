Ile Maurice: Noyades│Zones dangereuses - Nager en eaux troubles

Quatre morts par noyade en quelques jours. C'est le triste bilan de la semaine écroulée. Au Souffleur, dimanche, trois personnes de la même famille ont trouvé la mort. Il s'agit des frères Deevesh et Thanesh Mudun, qui se sont retrouvés en difficulté lors d'une baignade. Mais aussi de Boodev Panchye, un de leurs proches qui était en leur compagnie au moment du drame. Il a disparu en mer et ce n'est que lundi matin que son corps a été repêché par les autorités alors que deux autres cousins sur les lieux au moment de l'incident ont eu la vie sauve. Puis, il y a Goolam Coda Baccus, 72 ans, qui a péri noyé alors qu'il nageait dans le lagon de Wolmar, à Flic-en-Flac, mardi matin. Ce drame est survenu seulement deux jours après son mariage religieux, qui avait eu lieu dimanche.

Selon les autorités, dont la National Coast Guard (NCG), plusieurs endroits sont classés "zones dangereuses", à travers le pays. "Dans le Nord, il y a moins de lieux dangereux pour la baignade. Ils se trouvent plus dans l'Est et le Sud. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort par noyade dans le Nord. Beaucoup de personnes ne savent pas nager. Puis, il faut prendre en considération le temps et la météo, par exemple", explique un officier de la NCG.

Ainsi, les lieux où les baignades sont déconseillées sont, selon lui, identifiés par la NCG de concert avec les autorités concernées, dont la Beach Authority (BA), ils sont décrétés comme dangereux avec des panneaux "Bain dangereux". Pour le moment, il y a plus d'une trentaine de telles zones à Maurice. Parmi les 132 plages publiques de Maurice à ce jour, on compte Le Goulet, Poste-Lafayette, Bras-d'Eau, Belle-Mare, Grande-Rivière-Sud-Est, Deux-Frères, Blue-Bay, La Cambuse, Le Bouchon, Le Souffleur, Gris-Gris, Telfair, Riambel, Pomponette, La Prairie, Le Morne, La Preneuse, Tamarin, Flic-en-Flac, Albion, Montagne-Jacquot ou encore Bain-des-Dames. "Plusieurs autres régions pourraient à l'avenir être ajoutées à la liste. Il y a quelque temps, elles étaient à l'étude pour savoir si elles seraient classées zones à risque ou pas."

Cependant, plusieurs Mauriciens sont réfractaires. Pendant le week-end, plusieurs des plages susmentionnées sont envahies. "Que ce soit pour pêcher, nager ou s'adonner à des activités nautiques dans le lagon comme à Belle-Mare. Les panneaux sont là pour avertir, mais il faut que tous soient responsables de leur acte. Ce sont eux qui décident s'ils prennent le risque ou pas. Nous ne pouvons rien leur dire", soutient la NCG. Elle explique, toutefois, qu'à certains endroits des patrouilles sont faites par les officiers et il y a des lieux ou des sauveteurs, qui peuvent être des officiers de la Special Mobile Force, sont postés pour intervenir, si besoin est. Notre source indique qu'il y a eu une légère baisse dans le nombre de noyades en 2020 et 2021, Covid et confinement obligent, mais il y a tout de même eu quelques cas, notamment à Belle-Mare, Pomponette ou encore Bain-des-Dames.