Cote d'Ivoire: 50e édition de l'opération Grand ménage - Plusieurs sous-quartiers d'Abidjan et de villes de l'intérieur ont fait leur toilette

L'opération nationale de salubrité publique dénommée le "Grand ménage" était à sa 50e édition, ce samedi 5 mars 2022.

Des organisations et associations, dans plusieurs sous-quartiers d'Abidjan et localités de l'intérieur, ont organisé, à l'occasion, des activités de balayage de rues, d'enlèvement de dépôts sauvages et de curage de caniveaux. Notamment dans les communes d'Abobo, Attécoubé, de Cocody, Koumassi, Marcory et Treichville, et dans les villes d'Aboisso, Daloa, Yamoussoukro, Séguéla, Bouaké et Grand-Bassam.

Ces activités de propreté ont été supervisées par des représentants locaux du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass), cheville ouvrière du "Grand ménage". Les équipes du Minass, conduites par des superviseurs et chefs d'équipes, dont des délégués de l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), ont mis du matériel de salubrité à la disposition des volontaires et les ont accompagnés lors des opérations de nettoyage.

Les émissaires du Minass ont profité de l'occasion pour passer le message du ministre Bouaké Fofana aux populations. A savoir, prendre soin de leur cadre de vie, éviter de jeter les ordures dans la rue et dans les caniveaux, etc.

Outre les activités du samedi 5 mars, le Minass projette d'organiser, le 12 mars prochain, à Bouna, la cérémonie officielle de la 50e édition du "Grand ménage". L'événement est placé sous le parrainage de Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, et fille de la région.