Cote d'Ivoire: Rhdp-Botro - Jacques Assahoré " pêche " plusieurs militants dans l'opposition

Sous le leadership de Jacques Konan Assahoré, le Rhdp (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) continue de tisser sa toile dans la délégation départementale Rhdp de Botro. Et pour cause, près de 700 militants acquis à la cause des partis de l'opposition et singulièrement du Pdci-Rda ont décidé, en toute responsabilité, de militer dorénavant au sein du parti présidentiel.

A cet effet, à l'occasion du traditionnel échange de vœux du nouvel an entre le délégué départemental du Rhdp de Botro et les militants du parti présidentiel qui s'est déroulé, le samedi 5 mars, au Centre culturel Jacques Aka (Ccja) de Bouaké, ces " nouveaux " militants ont officialisé leur appartenance au Rhdp.

La mobilisation était telle que la salle du Ccja était devenue trop exigue contraignant les organisateurs à installer des bâches sur l'esplanade pour recevoir tout ce beau monde. Témoin de cet évènement pour le moins historique, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du District autonome de la Vallée du Bandama, par ailleurs, coordonnateur régional du Rhdp de Gbêkê 2.

Justement pour ce dernier, c'est grâce au travail de proximité mené auprès des populations dans une zone acquise à l'opposition, de jour comme de nuit, par Jacques Assahoré que ces militants de l'opposition ont fini par basculer.

" En plus de cela, il y a la politique de développement menée par le Président de la République, Alassane Ouattara, dans le département de Botro ", a-t-il affirmé. Non sans relever que Botro et Diabo ont vu le bitumage de plusieurs axes routiers qui ont littéralement changé leurs visages, la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires..., ce qui a certainement pesé dans le choix de ces militants de l'opposition. Avant de conclure, Jean-Claude Kouassi a souhaité bonne arrivée à ces " nouveaux " militants.

C'est auréolé de sa récente nomination en qualité de secrétaire national du Rhdp chargé des relations avec les points focaux des ministères, au sein des plus hautes instances du parti que Jacques Assahoré s'est présenté devant les militants.

Pour lui, il faut voir ces nouveaux adhérents au parti comme le signe d'un soutien à ses actions mais surtout une reconnaissance aux actions de développement que le Président de la République n'a de cesse de poser dans le département de Botro. " Ensemble nous ferons des choses encore plus grandes pour notre département ", a-t-il fait savoir.

Auparavant, Honoré Koffi N'Guessan, porte-parole des nouveaux adhérents au Rhdp, a révélé qu'ils se sont laissé convaincre non seulement par le leadership qu'incarne Jacques Assahoré dans le département mais aussi par le fait que le Rhdp, sous le magistère du Président Alassane Ouattara, s'est résolument engagé dans le développement tout en prônant le vivre- ensemble.

" Ces jeunes, au nombre de 680 précisément, ont jugé bon de rejoindre le parti unifié pour continuer le combat du développement et de la prospérité du pays Gblô et Satiklan ", a-t-il dit.