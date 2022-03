Algérie: Khenchela - Inauguration de la maison de l'entrepreneuriat à l'université Abbas Laghrour

Khenchela — Une maison de l'entrepreneuriat a été ouverte, dimanche, à l'université Abbas Laghrour de Khenchela, pour offrir ses services aux étudiants de fin de cycle.

L'inauguration de la maison de l'entrepreneuriat qui a eu lieu en présence du wali, Ali Bouzidi, qui était accompagné du recteur de l'université, Abdelouahad Chala, a été marquée par le lancement d'une conférence, programmée à cette occasion, intitulée "l'importance de l'entrepreneuriat et de l'innovation en milieu universitaire".

Il a mis l'accent sur l'importance de l'initiative devant contribuer à répandre l'esprit d'entrepreneuriat parmi les étudiants de fin de cycle en les encourageant à créer et développer des petites et moyennes entreprises considérées comme un outil sûr pour faire naître des idées innovantes.

Pour sa part, le recteur de l'université a appelé les étudiants à s'orienter vers cette maison pour apprendre les méthodes de l'entrepreneuriat en vue d'acquérir des connaissances et l'expérience nécessaires leur permettant d'intégrer le monde du travail et de l'innovation pour contribuer au développement économique du pays, à travers la création de projets rentables pour les propriétaires et les autres.

Le directeur de la maison de l'entrepreneuriat, Abdelhalim Messaî, a insisté sur l'importance de cet espace universitaire chargé de la sensibilisation des étudiants sur l'importance de la culture et l'esprit de l'entrepreneuriat et qui oeuvre à former l'étudiant pour devenir un chef d'entreprise ou de start-up en mesure d'améliorer les opportunités de l'emploi et l'esprit d'initiative.

Cette maison a pour slogan "Ton idée aujourd'hui, ton projet demain", a souligné le même intervenant qui a indiqué que cet espace œuvre en partenariat avec l'antenne locale de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE).

Il a également fait savoir que la formation des étudiants entrepreneurs se fait par des formateurs expérimentés en la matière qui opèreront en collaboration avec le conseil d'administration composé de trois enseignants universitaires, un animateur de l'Agence et deux administrateurs de l'université.

La conférence a été marquée par plusieurs interventions animées par le Dr. Mohamed Doumir, inventeur algérien ayant remporté un prix au concours des sciences en 2013 au Qatar et le Dr. Salah Denden, enseignant à l'université de Khenchela, qui ont évoqué une série de facteurs motivants pour réussir l'esprit d'entreprenariat.

La conférence a été une occasion pour mettre l'accent sur l'importance de la contribution des enseignants universitaires dans l'orientation des étudiants innovants vers la maison de l'entrepreneuriat en vue de les accompagner et développer leurs idées.