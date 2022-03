Algérie: Sud/Collectivités locales - Les présidents d'APC en session de formation

Ouargla — Une session de formation en direction des présidents des Assemblées populaires communales (APC) a été organisée dimanche dans les wilayas du Sud du pays, dans le cadre d'un programme du ministère de tutelle visant la formation et l'accompagnement des élus.

Animée par des cadres de l'administration centrale, la formation en question traite de questions en rapport avec l'organisation de la commune, la gestion de la ressource humaine, la finance locale et les marchés publics, les programmes de développement local, la fonction publique et le contentieux, ainsi que la gestion et la prévention des risques.

A ce sujet, le wali d'Ouargla, Mustapha Aghamir, a indiqué que la session de formation s'inscrit dans le cadre du programme arrêté par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, visant à consacrer une stratégie globale de dynamisation des collectivités locales à travers la promotion du système de formation, aux plans administratif, organisationnel et juridique.

Une formation susceptible de permettre une amélioration des prestations de l'administration en vue de mieux répondre aux attentes du citoyen, a-t-il souligné.

S'exprimant lui aussi en ouverture de ce cycle de formation, le wali de Touggourt, Nacer Sebaa, a affirmé que la formation touche à ce qui a trait, en plus de la gestion administrative et financière de la collectivité, aux aspects de prévention des risques majeurs et des modes d'élaboration des plans d'organisation des secours, en harmonie avec le plan national.

Pour sa part, le wali d'Illizi, Ahmed Belhaddad, a souligné l'attachement de l'Etat à l'accompagnement et la formation des élus locaux, à leur tête les présidents d'APC, pour leur permettre de relever les défis de développement, d'une part, et d'améliorer et moderniser le service public en vue de conférer une efficience à la gestion de la chose publique, d'autre part.

Ces cycles de formation ont concerné les présidents d'APC des wilayas du Sud, dont Ouargla, Touggourt, Illizi, Djanet, Ghardaïa, El-Menea, Adrar, Timimoun, Bordj Badji-Mokhtar, Tamanrasset, In-Guezzam et In-Salah.