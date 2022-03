Algérie: La préparation du recensement général de la population et de l'habitat doit être "minutieuse"

Alger — Le Directeur général de l'Office national des statistiques (ONS), Youcef Bazizi a souligné, dimanche à Alger, que la préparation du recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), prévu en 2022, doit être "minutieuse" pour des "résultats qui garantissent une meilleure planification de la politique générale du pays".

"La préparation du recensement doit être minutieuse pour parvenir à des résultats optimaux qui garantissent une meilleure planification de la politique générale du pays, en matière de prise de décisions liées aux besoins des citoyens dans divers domaines", a souligné M. Bazizi qui a pris part à l'ouverture de la session de formation au profit des encadreurs du recensement général de la population de 2022 dans la wilaya d'Alger.

Plusieurs difficultés rencontrées lors des premières étapes préparatoires à cette opération ont été surmontées, a-t-il indiqué, appelant à la mobilisation de tous pour faire réussir ce rendez-vous.

Pour sa part, le wali d'Alger, Ahmed Mabed a fait savoir que 194 délégués communaux et 13 coordonnateurs de circonscriptions administratives ont bénéficié du programme de formation spéciale pour la préparation du RGPH.

Une fois cette formation terminée, il sera procédé à l'actualisation de la carte de chaque commune de la capitale, une opération qui s'étalera jusqu'à la veille du lancement officiel du recensement général de la population, a-t-il précisé.

Il a rappelé l'importance du recensement général de la population dans la fourniture des données exactes des autorités centrales et locales et la facilitation de l'élaboration de stratégies et de politiques, outre la prise de décision à tous les niveaux, ce qui garantira une prise en charge optimale des besoins croissants de la population et assurera un meilleur service public.

Les étapes préparatoires à l'opération du recensement ont concerné 4274 circonscriptions de plus de 4 millions d'habitants, sachant que le nombre des agents mobilisés à cet effet s'élève à 4269, outre 583 contrôleurs.

Présidant le lancement du programme de formation tracé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire au profit des présidents des Assemblées populaires communales (APC) d'Alger, le wali d'Alger a indiqué que "les élus locaux bénéficieront, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, des connaissances nécessaires afin de s'enquérir de tous les aspects de gestion des affaires locales et des principaux dossiers qui leur sont soumis".

D'une durée de 6 semaines, ce programme de formation destiné aux présidents des APC comprend neuf thèmes liés principalement à l'organisation et au fonctionnement de la commune, aux programmes de développement local et marchés publics, à l'état civil, à la mobilité des personnes, à la gestion des ressources humaines et à la fonction publique, à la gestion et la prévention des risques et au dossier de la communication.

M. Mabed a invité les élus à consulter tous les textes juridiques et réglementaires pour réaliser "une meilleure performance au service du citoyen", mettant en avant "l'importance d'intensifier les sorties de terrain pour le suivi des différents projets notamment sectoriels".