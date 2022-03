Algérie: Les acquis de la femme algérienne salués

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a salué, dimanche à Alger, les acquis réalisés par la femme algérienne à même de consolider sa place dans la société.

Présidant une journée parlementaire organisée à l'occasion de la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, M. Boughali a indiqué que l'Algérie "a plus que jamais besoin des femmes appelées à occuper les premiers rangs au sein de la société", mettant en avant le rôle de la gente féminine dans le renforcement du front intérieur "pour barrer la route à tout haineux voulant porter atteinte à notre chère patrie, une patrie fière de la direction éclairée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de son armée forte et de son peuple brave".

Le président de l'APN a tenu à passer en revue les acquis réalisés par la femme algérienne qui a su s'imposer et exceller dans tous les domaines, comme dans les universités et d'autres secteurs qui foisonnent d'étudiantes, de chercheures et de fonctionnaires persévérantes.

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a salué les acquis réalisés par la femme algérienne, suite à la révision de la Constitution qui a consacré l'égalité des sexes dans tous les domaines, notamment en matière d'accès aux postes, de droit à la protection sociale de toutes formes de violence, d'autonomisation dans le domaine économique et d'accès aux postes politiques et parlementaires.

Dans son allocution au nom de toutes les femmes parlementaires, la députée Djabali Farida, a rappelé l'importance de la célébration de la Journée internationale de la femme pour l'évaluation des réalisations accomplies par la femme dans tous les domaines, insistant sur "l'encouragement de la femme à accéder à des postes de responsabilité dans tous les domaines, en consacrant l'égalité des sexes et une égalité des chances pour bâtir un avenir prometteur".

Pour sa part, l'avocate et juriste, Fatma Zohra Benbraham a salué tous les efforts sans cesse consentis par la femme dans plusieurs domaines politiques et socioéconomiques pour réaliser le développement du pays, préserver sa sécurité et sa stabilité, opérer le changement et bâtir une Algérie nouvelle.

Lors de cette rencontre, un hommage a été rendu à plusieurs femmes ayant occupé des postes de responsabilité dans divers domaines, dont la moudjahida Zhor Ounissi et la parlementaire Nouara Saadia Djaafar ainsi que l'avocate Fatma Zohra Benbraham, la sportive Safia Djellal, Zineb Benyoucef qui a décroché le premier prix de la 17e édition du Prix international d'Alger de récitation du Coran et Leïla Ouali, présidente de l'association nationale "Autisme Algérie".