Algérie: Algérie-Arabie saoudite - Signature d'un mémorandum d'entente en coopération judiciaire

Riyadh — Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tebbi, a qualifié dimanche à Riyadh (Arabie Saoudite) la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de la Justice algérien et le ministère public saoudien de "véritable acquis" qui jette les bases d'une "coopération efficace dans la lutte contre la criminalité".

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de signature du mémorandum d'entente, M. Tebbi s'est félicité de cette réalisation commune, la qualifiant de "véritable acquis pour les deux parties, à même de renforcer la coopération bilatérale". Ce mémorandum "jette les bases d'une coopération efficace dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes", a-t-il ajouté.

Et de souligner que ce mémorandum est un "nouveau jalon qui vient compléter le cadre d'accords signés entre les deux pays, notamment la Convention de Riyadh relative à la coopération judiciaire (1983) et la Convention relative à l'extradition des criminels et des condamnés (2013)".

Ce mémorandum d'entente vise à "développer la coopération entre les deux parties dans leurs domaines de compétences en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment le crime organisé, le terrorisme, le blanchiment d'argent, les crimes liés à la drogue et la cybercriminalité", a affirmé le ministre.

Il s'agit d'un mécanisme de coopération institutionnelle qui permet l'échange d'informations et d'expertises dans des domaines liés aux compétences des deux parties, la conduite de recherches sur des questions de fond liées à leurs intérêts communs, la soumission de demandes de recherches ou d'enquêtes et la mise en œuvre de l'assistance juridique conformément aux dispositions des accords pertinents signés par les deux pays.

Après avoir mis en garde contre "l'ampleur de la criminalité sous toutes ses formes, qui a pris des proportions mondiales nécessitant d'y faire face à travers les compétences judiciaires et juridiques de plusieurs pays", le ministre a souligné que cet objectif "ne saurait être concrétisé sans une véritable collaboration mondiale dans le cadre des conventions de coopération judiciaire et des mémorandums d'entente en vigueur".

Mettant en avant "la profondeur et l'ancrage des relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite", M. Tebbi a salué "la fraternité et l'entraide entre les deux pays, peuples et directions en ce sens qu'ils partagent les principes et les valeurs fondamentales issus de l'islam et de l'arabité", consolidant ainsi la coopération bilatérale notamment dans le domaine judiciaire.

Le ministre de la Justice a entamé, dimanche, une visite de trois jours au Royaume d'Arabie saoudite à l'invitation du procureur général du Royaume, Saoud Ben Abdallah Al-Muajab.

Cette visite vise à examiner les voies et moyens de consolidation de la coopération et l'échange d'expertises, en sus de la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération judiciaire entre les deux pays.

Le ministre aura également "des entretiens avec le ministre de la Justice saoudien, M. Walid Al Samaani", a-t-on rappelé.