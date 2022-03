Algérie: Décès du moudjahid Abdelhamid Sid Ali - Condoléances du Président Tebboune

Alger — Le Pésident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche, un message de condoléances à la famille du moudjahid Abdelhamid Sid Ali, décédé à l'âge de 101 ans, dans lequel il a affirmé que le défunt fut l'un des "hommes de la lutte nationale" qui "ont planifié, par leurs sacrifices et leur combat implacable, la Glorieuse révolution du 1er novembre".

"(Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement) ... Dieu a voulu rappeler le défunt moudjahid Abdelhamid Sid Ali auprès des martyrs et des moudjahidine", lit-on dans le message de condoléances.

"Durant son parcours, riche en hauts faits, il a été parmi les premiers révolutionnaires libres à s'être engagé -avec conviction, patience et abnégation- sur la voie de la liberté et de la dignité et à avoir planifié, en tant que membre fondateur du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA), des années durant, le déclenchement de la Glorieuse révolution du 1er novembre", a-t-il dit.

En ces moments difficiles où nous nous remémorons son parcours fort honorable, je présente aux membres de la famille du défunt, à ses proches et à ses compagnons d'armes mes sincères condoléances et exprime toute ma compassion, priant le Tout-Puissant de l'accueillir parmi les saints, les martyrs et les pieux serviteurs dans Son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons."O toi âme apaisée retourne vers ton seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans Mon paradis", a conclu le président de la République.