Algérie: "Chemin des sables en feu" dénonce les crimes du colonialisme français à Aïn Sefra

Oran — Les faits de la bataille de "M'zi", en mai 1960 dans les monts d'Aïn Sefra, témoignant des crimes du colonisateur français dans cette région du Nord-ouest du pays ont été mis en exergue par l'écrivain Brahim Sadok lors d'une vente-dédicace de son roman "Chemin des sables en feu" organisée samedi au musée public national Ahmed Zabana d'Oran.

Le roman de 180 pages s'articule autour des événements de la bataille de "M'zi" qui avait eu lieu du 6 au 8 mai 1960 à Aïn Sefra dans la wilaya de Nâama.

"Chemin des sables en feu" véhicule l'héroïsme et la bravoure des moudjahidine luttant et résistant face à l'ennemi pendant trois longs jours et dénonce également un des crimes des plus odieux commis contre l'humanité par le colonisateur français.

Cet ouvrage, écrit en français, s'appuie sur des faits réels inspirés de témoignages, de documents et de photos montrant les crimes de l'armée coloniale française et mettant en exergue la souffrance du peuple algérien de l'époque, à travers l'histoire d'une des nombreuses familles ayant souffert de l'oppression et des affres du colonialisme français, selon le romancier.

Première expérience de Brahim Sadok, l'ouvrage raconte l'histoire d'une famille de la région d'Aïn Sefra, dont le père, Dahmane, endurant la privation et la persécution comme beaucoup d'Algériens de l'époque, rejoint les rangs de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN), alors que sa femme et ses filles vécurent des conditions difficiles à Aïn Sefra en raison de la brutalité du colonialisme français les contraignant à quitter la région.

Edité par l'Agence nationale de la communication, de l'édition et de la publicité, ce roman est un hommage à la femme algérienne pour sa résistance et son courage lors de la glorieuse guerre de libération nationale, comme l'a souligné le romancier, originaire de la région d'Aïn Sefra, lors de la séance de vente-dédicace.