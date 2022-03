Algérie: Le moudjahid Sid Ali Abdelhamid n'est plus

Alger — Le moudjahid Sid Ali Abdelhamid est décédé, dimanche à l'âge de 101 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né le 26 décembre 1921 à Alger, le défunt a adhéré tôt au mouvement national. Il est le dernier des membres du Comité central et du bureau politique du Parti du peuple algérien (PPA) et du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) et fut l'un des fondateurs du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA).

En décembre 2021, le défunt moudjahid a été honoré à son domicile, en le décorant de la médaille de l'Ordre de mérite national au rang de "Achir", et ce, en reconnaissance de ses positions et de sa lutte pour la libération et le recouvrement de la souveraineté nationale.

Le défunt sera inhumé, lundi, au cimetière d'El Alia, après la prière d'El Dohr.