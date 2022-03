Afrique: A mesure qu'il progresse vers des salles de conseil virtuelles, L'AIF célèbre les transactions détenues par des femmes, dirigées par des femmes et influencées par le genre

S'exprimant lors de l'événement " Les femmes en tant que championnes de l'investissement " au Forum africain de l'investissement 2019 à Johannesburg (en haut de gauche à droite) : Daphne Mashile-Nkosi, présidente exécutive de Kalagadi Manganese ; Chinelo Anohou, directrice principale du Forum africain de l'investissement ; Nkosazana Dlamini-Zuma, ministre sud-africaine de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles ; et Leila Bouamatou, directrice générale de la Générale de Banque de Mauritanie.

communiqué de presse

Abidjan, Côte d’Ivoire — En solidarité avec la Journée internationale de la femme, Le Forum pour l'investissement en Afrique (AIF) renforce son engagement à élever les femmes en tant que championnes de l'investissement à l'approche de ses sessions de salles de conseil virtuelles du 15 au 17 mars.

«Alors que nous célébrons la Journée internationale de la femme, nous nous souvenons des obstacles auxquels les femmes et les entreprises dirigées par des femmes sont confrontées en Afrique. À l'AIF, nous redoublons d'efforts pour mettre en avant les transactions détenues des femmes, dirigées par des femmes et influencées par le genre », a déclaré Chinelo Anohu, directeur principal de l'AIF.

Porté par la Banque africaine de développement et ses partenaires, l'AIF est le marché de l'investissement en Afrique, cherchant à combler les déficits d'investissement du continent. Il opère comme une plate-forme multipartite et multidisciplinaire dédiée à l'avancement des projets à des stades bancables, à la levée de capitaux et à l'accélération de la clôture financière des transactions. Sa vision stratégique est de faire pencher la balance du capital afin d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'Agenda 2063 et l'initiative AFAWA de la Banque africaine de développement. Dans le cadre de ce mandat, l'accent est mis sur l'amélioration de l'accès au financement et au capital par les femmes africaines.

L'autonomisation économique des femmes a un impact significatif; les femmes entrepreneures sont surencadrées mais sous-capitalisées

Les recherches montrent que l'autonomisation économique des femmes a des impacts macroéconomiques importants, en stimulant la productivité et en augmentant la diversification économique et l'égalité des revenus. Cependant, même avec toutes ces données et preuves, les femmes entrepreneures sont trop souvent sur encadrées mais sous-capitalisées.

Sur le continent, il existe un écart de 42 milliards de dollars entre les hommes et les femmes entrepreneurs, selon les études de la Banque africaine de développement. En outre, les données révèlent que les entreprises dirigées par des femmes dans les marchés émergents, et en particulier en Afrique, reçoivent moins de la moitié du financement mis à la disposition de leurs homologues masculins, qu'il s'agisse de capital-risque, de capital-investissement ou même de prêts bancaires traditionnels. Ceci malgré des preuves accablantes que ces entreprises offrent des rendements plus élevés et avec des taux de défaut plus faibles.

En 2019, l'AIF a lancé l'initiative « Women as Investment Champions », qui a conduit à la création en 2021 d'un pilier autonome pour les transactions qui sont non seulement mises sur pied et dirigées par des femmes, mais qui ont également un impact significatif sur le genre.

Lors de la réunion des partenaires de l'AIF en février, l'AIF a dévoilé 45 projets d'une valeur allant jusqu'à 50 milliards de dollars qui seront considérés lors des salles de conseil virtuelles en mars. Parmi ces projets, neuf sont dirigés par des femmes avec une valeur potentielle de 5 milliards de dollars. Ces projets couvrent une variété de secteurs critiques pour l'Afrique, allant d'un projet dans le domaine de l'énergie d'un milliard de dollars en Afrique de l'Est, à un éventail de projets axés sur la santé, le textile et le secteur créatif émergent en Afrique.

« L'AIF a préparé des Deal Books sur ces projets dirigés par des femmes qui seront présentés lors des salles de conseil la semaine prochaine pour être partagés avec les investisseurs et les bailleurs de fonds d'impact. Ils comprennent à la fois des projets qui nécessitent des capitaux et ceux qui sont au stade de pré-développement », a expliqué Anohu. "Je suis enthousiasmée par ces opportunités et les intérêts d'investissements reçus jusqu'à présent pour faire passer ces projets à la phase suivante."

Ces projets vont d'une valeur d'investissement de 2 millions USD à 4,5 milliards USD, d'une usine d'impression textile, à un projet de tannerie, une plate-forme intégrée de télémédecine ou encore un projet de raffinerie régionale.

L'AIF est enthousiaste de continuer à soutenir les femmes sur le continent à la fois lors de ses prochaines sessions virtuelles de salles de conseil du 15 au 17 mars et des jours de marché 2022 en novembre, qui se tiendront en personne à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Le Deal Book sur les transactions dirigées par des femmes pour les financements du pré-développement et du capital des projets peut être consulté en contactant aifadmin@afdb.org.