Congo-Kinshasa: Attendu depuis ce dimanche 6 mars 2022/Dubaï - Pius Muabilu paré pour l'évaluation du protocole d'accord avec le Groupe EMAAR

Selon les dernières nouvelles communiquées par sa Cellule de communication, Pius Muabilu Mbayu Mukala, Ministre d'Etat chargé de l'Urbanisme et Habitat, est vivement attendu à Dubaï aux Emirats Arabes Unis depuis hier, dimanche 06 mars 2022. En effet, à l'instar de la plupart de ses collègues membres du Gouvernement Sama Lukonde, il participera à la séance d'évaluation du protocole d'accord acté en octobre 2021, entre l'Etat Congolais et le Groupe EMAAR Beach Front, génie urbanistique de l'Arabie Saoudite et l'un de plus grands promoteurs immobiliers dans le monde.

Vers la signature officielle

Dans ce protocole d'accord, il est notamment prévu la construction des écoles, hôpitaux, habitations et centres commerciaux en RD. Congo. A cette occasion, Pius Muabilu, officiant le patronage des villes congolaises, procédera à un état des lieux de sites ciblés pour abriter ces infrastructures très bénéfiques à la population congolaise.

Après cette étape d'évaluation, renseigne la Cellule de communication du Ministère d'Etat, les deux parties signeront officiellement l'avenant n°1 sur la prorogation de ce mémorandum d'entente, une question de se mettre d'accord sur des nouvelles étapes à franchir afin d'aboutir à la matérialisation de ce projet.

Détermination du Ministre d'Etat

A ce sujet, M. Celé Kanangila, Directeur de presse au cabinet du Ministre d'Etat, atteste que ce déplacement est une preuve que le Ministre d'Etat et Ministre de l'Urbanisme et Habitat est plus que déterminé à matérialiser la vision du chef de l'Etat dans son secteur.

A savoir, "offrir aux Congolais les logements décents faisant partie de priorités du Président de la République, l'engagement du numéro un de l'urbanisme et Habitat à faire aboutir ce projet est d'une grande importance", a-t-il dit.

Etape Expo Dubaï 2020

Egalement, lors de ce déplacement, Pius Muabilu visitera l'Expo 2020, une plateforme dédiée à rassembler les gens, les communautés et les nations afin de leur permettre d'agir et d'inspirer les solutions qui répondent aux principaux défis mondiaux.

Pour cette année, le thème retenu est "Connecter les esprits, connaître, connaître et construire le futur".