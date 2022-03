Congo-Kinshasa: Succession de Monseigneur Nikiforoce /Archidiocèse de Kinshasa - Sa Béatitude le Pape et Patriarche Théodore II intronise Mgr Théodose Tshitshivo

En mission pastorale en République démocratique du Congo, Sa Béatitude le Pape et Patriarche Théodore II, pontife de l'Eglise orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique, a procédé le dimanche 6 mars 2022, à l'intronisation de Monseigneur Théodose Tshitshivo comme archevêque métropolitain de Kinshasa, en remplacement de Monseigneur Nikiforoce, décédé il y a une année. C'était au cours d'une grande messe organisée à la paroisse Saint Nicolas de Gombe que le Nouvel Archevêque était placé solennellement sur le trône, en présence des fidèles de l'Eglise et de plusieurs personnalités du pays.

Appelé à servir le Seigneur à travers son saint ministère, Mgr Théodose Tshitshivo, le Nouvel Archevêque de Kinshasa et de l'Eglise orthodoxe orientale du Congo, est le successeur de Monseigneur Nikiforoce, son père spirituel. Dans son allocution, le Nouveau Archevêque dit être au service des fidèles, travaillant acharnement, comme il l'a fait à Kananga, où il était aussi archevêque. "Je viens pour servir et non pas pour être servi. Devenir un tout pour tous, un père aimable, un frère et un ami. Un guide spirituel et un paraclet (... ) La première chose que je vais faire est que, tous les temples servirons les lieux de cultes jours et nuits. D'où, ma modestie sera toujours présente. Ma conviction est que, le salut de tout chrétien est servi dans le saint sacrement de notre Eglise. C'est pourquoi, mon désir est que les chrétiens par ici, se consacrent à l'Eglise et particulièrement à la confession et à la sainte communion (... ) nous ferons ce que nous avons fait, à l'archidiocèse de Kananga avec abnégation et pour la promotion de la vie monastique", a indiqué Mgr Théodose.

Le nouveau berger de Kinshasa guidera le Grand Equateur, le Grand Bandundu et le Kongo Central, formant ainsi l'enclos de l'archevêché de Kinshasa.

Poursuivant sa mission pastorale, le Pape et Patriarche se rendra aussi le dimanche 13 mars prochain, dans la province de Kasaï Central, précisément à Kananga, où il procédera à l'intronisation du nouveau métropolite du Grand-Kasaï, Mgr Musungayi.

Au cours de la célébration, Sa Béatitude le Pape a, par la même occasion, sacré 4 prêtres de l'Eglise, dans différentes missions sacerdotales. Le pontife a consacré le Père Geracime, comme Protosingo (Le premier des prêtres). Le Père Claude Mbay était nommé Vicaire général de l'archevêché de Kinshasa. Le Père Polycarpe occupe le rang de représentant du Patriarche à Kisangani, et enfin, le Père Timothée Ntumba représentera le Patriarche à Goma.

Il y a lieu de noter que, Monseigneur Musungayi, sera le premier Archevêque noir, de l'Eglise Orthodoxe en République démocratique du Congo.