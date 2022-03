Ile Maurice: Pénurie à Bambous-Virieux - enfin de l'eau...

"L'eau, l'eau est revenue... " Cette phrase culte de la bande dessinée Kirikou prendra tout son sens prochainement pour les habitants de Bambous-Virieux. Enfin une lumière au bout du tunnel. Rappelons-le, l'année dernière, en décembre 2021, des habitants étaient descendus dans la rue pour contester une pénurie d'eau qui a duré plus de 50 jours en barrant la route. Des arrestations, protestations et menaces de manifestation plus tard, les habitants pourront enfin avoir l'eau courante.

"Sunil Gopal, consultant à la Central Water Authority, a pris contact avec moi après le dernier article paru dans l'express faisant mention d'une possible manifestation de notre part si le problème d'eau n'est pas résolu. J'ai fait comprendre que les habitants et moi ne cherchions pas de confrontation, mais des solutions pour le problème d'eau à Bambous-Virieux", fait ressortir George Ah Yan du Forum citoyens libres. Ce dernier avait pris en main la cause des habitants de cette localité. La solution proposée : un nouvel endroit a été trouvé pour placer un réservoir à l'entrée de Bambous Virieux car l'ancien lieu trouvé ne correspondait pas. Les travaux devraient être complétés d'ici quatre semaines. Le réservoir sera alimenté matin et soir par des camions citernes. "Bann abitan pou népli saryé dilo. Zot pou ouver zot robiné ninport ki ler é zot pou gagn délo", se réjouit George Ah Yan, selon qui une partie de la mission a été accomplie.

Viendra ensuite le temps pour les avocats et George Ah Yan de plaider en cour la cause des habitants qui avaient été arrêtés. Le but : faire rayer les accusations retenues contre eux, car ils manifestaient pour un besoin essentiel de la vie. Pour l'heure, jusqu'à la fin des travaux pour l'installation du réservoir, les habitants comptent sur les camions citernes.