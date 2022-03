Ile Maurice: Détaxe sur les voitures - "Cauchemar écologique" en perspective ?

La décision de permettre aux fonctionnaires touchant plus de Rs 31 000 mensuellement et ayant au moins cinq années de service d'être exemptés du paiement des droits de douane pour un maximum de Rs 150 000 pour l'achat d'une voiture a été annoncée le 25 février par le Conseil des ministres. Certes, cette mesure priverait le fisc de revenus.

Mais à y voir de plus près, le gouvernement se rattraperait à long terme avec la vente accrue de carburant d'où il retire plusieurs taxes. Un économiste nous explique : "C'est comme si Mauritius Telecom vous offrait un téléphone à tarif réduit sachant que vous lui achèterez du crédit durant plusieurs années."

Plus vous roulez plus j'encaisse !

Et les bouchons et longues files de voitures sur nos routes ? Réponse d'une écologiste remontée : "'Nou pou kontinié 'investir' dan bann infrastriktir', dira le Premier ministre en annonçant des milliards de contrats qui seront alloués pour d'autres routes, ponts, échangeurs et parkings." Elle nous rappelle que "ces projets seront en partie financés par la Re 1,85 prélevée sur chaque litre d'essence vendu et qui ira à la Road Development Authority, et Re 1 au Covid-19 Solidarity Fund, fonds que l'on utilise allègrement pour des projets d'infrastructures. Et je ne parle pas des Rs 2 prélevées pour financer les achats opaques de vaccins anti-Covid."

Ainsi, selon notre interlocutrice, "le gouvernement n'a d'autres projets que de faire rouler les Mauriciens ! Que cela puisse augmenter notre consommation de pétrole et notre pollution ne semble pas être une préoccupation des autorités, les grandes promesses faites à la COP26 étant déjà oubliées. Ce sera un véritable Ecological Nightmare!"

Le gouvernement a-t-il effectué une étude d'impact sur les revenus de l'État et sur l'environnement et autres embouteillages avant de prendre cette décision ? On ne le sait. Ou alors, s'est-il contenté d'obéir à ses bailleurs de fonds qui veulent récupérer leurs milliards prêtés, dont un pays qui bénéficiera des importations accrues de voitures par Maurice ? Pour un vendeur de voitures, il est sûr que tous ceux éligibles en profiteront.

Métro, boulots et autos

Et le métro dans tout ça ? Un des arguments mis en avant en 2016 pour justifier les milliards de roupies investies dans le projet Metro Express est que ce moyen de transport en commun servira à désengorger nos routes, réduire la pollution et économiser des devises pour l'importation de carburant. Économie qui serait réalisée grâce à une diminution attendue de l'usage de la voiture individuelle. "En fait, aucune de ces promesses n'a été réalisée", nous dit l'écologiste.

"Usurpation des fonctions du PRB"

D'emblée, Narendranath Gopee, président de la Federation of Civil Service and Other Unions, dit qu'il n'est pas contre la détaxe de voitures pour certains fonctionnaires. "Mais est-ce que les bénéficiaires en ont fait la demande ? On ne sait même pas qui sont ceux concernés par cette mesure." Pour le syndicaliste, le Cabinet a usurpé les fonctions du Pay Research Bureau qui travaille en ce moment même sur les "errors and omissions" dont le rapport "n'est même pas encore prêt. À ma connaissance, aucun syndicat n'avait fait une telle demande", s'écrie Narendranath Gopee, pour qui cette décision sent la "corruption électorale à plein nez".