Sénégal: " Jokko Ak Macky Sall " - Un nouveau style de communication avec les jeunes

Dans le cadre du lancement du concept " Jokkoo Ak Macky Sall " qui s'est tenue samedi dernier, les jeunes du département de Pikine, région de Dakar, regroupés à l'Arène nationale ont échangé directement par visioconférence avec le Président de la république Macky Sall pour lui faire part, quatre heures durant, de leurs préoccupations essentielles. Une initiative et belle expérience du style de management moderne saluée par les participants.

Le département de Pikine, dans la région de Dakar, était à l'honneur ce samedi soir pour le lancement du premier " Jokko avec Macky Sall ", initié par le chef de l'Etat. Ce concept novateur, qui s'inscrit dans le style de management moderne du président de la République, vise à permettre aux jeunes d'une localité du Sénégal de dialoguer virtuellement et sans intermédiaire avec le chef de l'Etat. Depuis son domicile dakarois à Mermoz, le président Macky Sall a échangé directement avec la jeunesse de Pikine pendant quatre tours d'horloge. Un dialogue dynamique et interactif qui a permis aux participants de faire part de leurs préoccupations essentielles.

Dans leurs interventions, les participants ont évoqué les questions liées à la lancinante problématique de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les sujets portant sur l'insécurité, le sport, l'artisanat, les infrastructures culturelles, la protection de l'environnement et au cadre de vie.Le président, après les avoir écoutés, a relevé les contraintes liées à une démographie galopante et une urbanisation anarchique. C'est ainsi qu'il leur a promis un plan spécial de développement de Pikine. Il s'agira entre autres de " moderniser le marché Syndicat, aménager le Technopole tout en préservant le cadre écologique et la biodiversité ".

Il leur a aussi rappelé l'existence des mécanismes de financement comme la Der " qui a consenti 5 milliards de FCFA pour l'entreprenariat et l'employabilité des jeunes et des femmes de Pikine ". S'y ajoutent " les quotas des recrutements des jeunes dans les domaines de d'assainissement et du cadre de vie dans le cadre du Programme Xeuyu Ndaw Gni " ". Il a en outre annoncé " un suivi accru par une plus grande proximité entre les jeunes et les décideurs pour la matérialisation de ces programmes ".

A cet effet, Macky Sall a fait intervenir directement des directeurs de sociétés nationales et d'agences publiques qui ont tous apportés des éléments de réponses aux interpellations des participants. A l'issue de la rencontre, ces derniers, visiblement satisfaits des réponses et assurances qui leur ont été données, ont salué cette initiative et belle expérience du style de management moderne du chef de l'Etat.