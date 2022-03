Sénégal: Préservation de la cohésion nationale - Antoine Diome salue le modèle des Layènes

L'édition 2022 du plus grand rendez-vous de la communauté Layène a vécu. Après une pause de deux ans due à la Covid-19, les localités de Cambérène, Diamalaye, Ngor et Yoff ont vibré pendant deux jours, les 4 et 5 mars dernier, au rythme du 142e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Laye. Lors de la cérémonie officielle qui a eu lieu, le samedi 5 mars, à Yoff, après l'ouverture du rassemblement religieux à Cambérène, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, à la tête de la délégation gouvernementale, a salué le modèle de préservation de la cohésion nationale des Layènes.

Par ailleurs, il a magnifié le geste des Layènes qui, à chaque occasion, revisitent les chants des différentes familles religieuses du Sénégal. Ce qui est, à son avis, une marque de considération des Layènes envers les autres communautés religieuses et un symbole de la cohésion nationale.

Le ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité Publique, a aussi magnifié le thème de la 142e édition de l'Appel qui est "Le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme violent". Pour lui, les enseignements développés pendant la commémoration de l'Appel permettront de mieux orienter les jeunes et de prévenir leur endoctrinent.

Antoine Felix Diome a aussi sollicité des prières pour la stabilité du pays, mais aussi la réussite du président Macky Sall dans ses nouvelles fonctions de président de l'Union africaine.

L'édition 2022 de l'Appel de Seydina Limamou Laye a débuté, le vendredi 4 mars, à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye où s'est tenue la cérémonie d'ouverture. Et, durant deux jours, les 4 et 5 mars 2022, les localités de Cambérène, Diamalaye, Ngor et Yoff ont été les points de convergences de milliers de fidèles.