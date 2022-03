Burkina Faso: Plans communaux de développement - Les préoccupations des jeunes débattues autour d'un thé à Banfora

Le projet " Jeunes Citoyens Engagés " (JCE) a organisé, en partenariat avec l'Association Jeunes filles leaders de la région des Cascades, le mercredi 2 mars 2022, au secteur n°6 de Banfora, un thé-débat sur le thème : " Quelles stratégies pour une meilleures prise en compte des préoccupations de la jeunesse dans la mise en œuvre des plans communaux de développement ". Le projet a été initié par le Réseau Afrique Jeunesse en consortium avec l'ONG italienne ProgettoMondo avec l'appui financier de l'Union Européenne.

Le projet " Jeunes Citoyen Engagés "(JCE) entend contribuer à la promotion de la participation responsable et éclairée des jeunes dans la gouvernance démocratique et le suivi des politiques publiques de la jeunesse. A cet effet, il a organisé, le mercredi 2 mars 2022, dans une des petites rues du secteur n°6 de Banfora, une rencontre des jeunes, dont des étudiants du Centre universitaire de Banfora, autour d'un thé. Pour l'Animateur du projet JCE, Moussa Benjamin Sombié, les jeunes doivent adopter une bonne stratégie afin de faire prendre en compte leurs préoccupations dans l'élaboration des plans locaux de développement. " Nous avons constaté, par le passé, que les préoccupations des jeunes ne sont pas suffisamment prises en compte dans les plans communaux de développement ", a déclaré Moussa Benjamin Sombié.

C'est pourquoi, il a exhorté les jeunes à véritablement s'engager dans les structures de jeunesse comme le Conseil communal de la jeunesse. S'adressant aux participants assis sur des chaises, des bancs et mêmes des nattes, l'Animateur du projet JCE a soutenu que cette structure de jeunesse qui est la leur, parce qu'elle est un canal par lequel ils peuvent s'exprimer et être écoutés et considérés en retour. En outre, M. Sombié a insisté sur la participation des jeunes aux sessions du conseil municipal, même s'il a reconnu qu'ils ne peuvent pas prendre part directement aux travaux. "

Les jeunes peuvent connaître ce qui est prévu dans le budget communal en leur faveur ", a-t-il cependant relevé. Et d'ajouter qu'éventuellement, ils pourront interpeller par d'autres canaux l'exécutif local, afin que la commune prévoie plus d'actions et de budget en leur faveur.

Pour Madjélia Barro, présidente de l'association Jeunes filles leaders des Cascades, partenaire de ce projet, les échanges ont connu un engouement et ont été très fructueux et enrichissants. Ayant pris part à ces travaux, Ouattara Samiratou Siri, étudiante en 2e année au Centre universitaire de Banfora, s'est dite " très satisfaite " du thé-débat. " Je pense d'ailleurs que c'était l'une des solutions pour connaître les préoccupations des jeunes ", a-t-elle laissé entendre. Après plus de deux heures d'horloge d'échanges, l'étudiante dira qu'elle a appris beaucoup de choses et que par conséquent, elle invite le projet Jeune citoyen engagé à multiplier ce genre de rencontre qui est différente des cadres classiques, au profit d'autres jeunes de Banfora et des Cascades.

Faut-il le rappeler, le projet Jeunes citoyens engagés (JCE) a été initié par l'ONG Réseau Afrique Jeunesse en consortium avec l'ONG italienne ProgettoMondo avec l'appui financier de l'Union Européenne. Débuté en 2020 pour une durée de 24 mois, il vise la promotion de la participation responsable et éclairée des jeunes dans la gouvernance démocratique et le suivi des politiques publiques de la jeunesse. Le projet intervient dans la Province du Kénédougou, précisément dans les communes de Koloko, Orodara, Samogohiri et la Province de la Comoé, dans les communes de Soubakaniédougou, Niangoloko, Banfora.