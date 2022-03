Gabon: Haut-Ogooué/Masuku - Emmanuel Obakamba Ombana, les yeux rivés vers 2023

Il est jeune, il est bien vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Emmanuel Obakamba Ombana, ce jeune originaire de Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué, a déjà les yeux rivés vers 2023.

Bien connu des jeunes et des personnalités politico-administratives du département de la Mpassa, le jeune leader ambitionne de se lancer dans un univers où il estime défendre les intérêts de la jeunesse gabonaise, partant, celle de Franceville où il est d'origine.

Connu pour son amour de l'entrepreneuriat et la motivation des jeunes, Emmanuel Obakamba Ombana se bat pour que la jeunesse ait une place de choix au soleil. Depuis son jeune âge, il a toujours milité pour la vie associative dans laquelle son leadership et ses actions ne cessent de susciter un intérêt particulier pour le plus grand nombre. il est Consultant certifié de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), Expert -Junior agréé en entrepreneuriat des Jeunes FAO/SFC-ANPI.

Emmanuel Obakamba Ombana est aussi bien connu auprès des Autorités Politico -Administratives que des partenaires pour ses propositions du Plan d'Action Communale en rapport notamment avec la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et le Développement Communautaire Durable : "Comment accompagner les Communes à agir en faveur de l'Emploi ?". La jeunesse l'appelle d'ailleurs à se positionner pour la défense de leurs causes dans les sphères indiquées.

En homme des médias, il est également le producteur et Animateur de l'Émission Jeunesse Exprime - Toi sur Radio MVOUNA. A ce titre, il a initié plusieurs programmes sur la RSE, invitant ainsi : COMILOG, SÉTRAG, SOBRAGA et NOUVELLE GABON MINING. Autant d'actions qui ne peuvent que le consacrer comme un des portes étendards de la Jeunesse altogovéenne, et des populations en général.

Bâtisseur actif et engagé culturellement tout au long de sa vie associative aux multiples facettes, Emmanuel O.O a initié auprès des autorités gabonaises de l'Ambassade du Gabon au Togo, le chantier de la restructuration de l'association des Gabonais au Togo restée en sommeille depuis 3 ans, ainsi que celui de la cohésion des ressortissants de la CEMAC, et a occupé le poste de Rapporteur Général de la Commission Ad hoc. Il cumule une expérience qui fait de lui, un potentiel candidat représentatif pour défendre la cause de ceux qui semblent être oubliés.

2023 pointe à l'horizon. Le soleil commence à se lever. Emmanuel Obakamba Ombana aura sans doute une place de choix pour permettre aux autres de briller.