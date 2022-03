Congo-Brazzaville: Journée ville propre - Healty environement offre des poubelles à plus de 200 commerçants

L'Organisation non gouvernementale (ONG) Healthy environement a organisé, le 5 mars à l'occasion de la Journée nationale de salubrité, en partenariat avec la mairie de Brazzaville, une campagne de distribution des poubelles à plus de deux cents boutiques situées le long des avenues de la paix et de France à Moungali, le quatrième arrondissement, et Poto-Poto, le troisième.

Un peu plus de deux cents commerçants ayant des boutiques le long de l'avenue de la paix et sur l'avenue de France ont reçu chacun une poubelle en aluminium, pour leur permettre de stocker leurs déchets solides afin de rendre leurs devantures propres. Celles-ci leur ont été données gratuitement mais, en contrepartie, les bénéficiaires doivent payer mensuellement une taxe dont le montant commence à 3000 FCFA.

" C'est une taxe mensuelle qui sera recouvrée par les services municipaux. Le montant à payer commence à 3000 F CFA mais varie selon la taille de la boutique car tous les commerces n'ont pas la même productivité d'ordures. Un salon de coiffure ou de couture ne peut pas produire la même quantité de déchets qu'une boulangerie ou un supermarché, par exemple ", a expliqué Trésor Mahoukou Koffi, le chargé de la communication de l'ONG.

Pour le directeur général de Healthy environement, Yvon Kaba, la distribution de ces poubelles permettra aux commerçants et tenanciers des échoppes de maintenir ces principales artères propres.

L'ONG Healthy environement est une organisation philanthropique à but non lucratif. Elle existe au Congo depuis 2012 et œuvre dans plusieurs secteurs dont le plus phare est l'environnement.