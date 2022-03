Sénégal: " Nous aspirons à façonner une jeunesse qui se respecte! ", Birahime Seck du Forum civil sur la lutte contre la corruption

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de lutte contre la Corruption et pour la promotion de la Redevabilité Territoriale (PCR), le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International appuyé par OSIWA, a organisé le 05 Mars une Conférence départementale sur l'éducation à la citoyenneté au profit des Clubs d'Intégrité et de Citoyenneté Active (CICA) du Forum Civil. Ladite conférence animée par le Professeur Massamba Guèye a eu pour thème " Jeunesse et Intégrité au Sénégal : Quelle éducation citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République ? "

Un thème qui n'a pas été choisi de manière anodine. Une occasion pour Birahime Seck, Coordonnateur du Forum Civil, de revenir sur les perspectives de cette conférence et des résultats attendus de cette initiative à court et long terme notamment en ce qui concerne le civisme et l'éducation.

" Au niveau de Dakar, Podor, Matam, Oussouye, Ziguinchor ou encore Bignona, nous avons mis en place des Clubs d'Intégrité et de Citoyenneté Active. Et nous avons voulu dans la région de Dakar suivre la cadence des autres régions pour impliquer davantage les jeunes, notamment les élèves des collèges et lycées dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Nous aspirons à façonner une jeunesse qui se respecte ", conclura Birahime Seck.