Sénégal: Sénégal - Activité économique - Une croissance de 8% en 2021

L'activité économique du Sénégal est en nette relance avec une hausse de 8% en 2021. Ce, après la pire crise sanitaire notée en 2020, fait constater l'Indice général d'activité (Iga) du ministère de l'Economie, du plan et de la coopération.

En 2020, l'activité économique mondiale a été durement éprouvée par la crise sanitaire. Une situation qui n'a pas été épargné le Sénégal. Ainsi, selon l'Indice général d'activité (Iga) du ministre de l'Economie, du Plan et de la coopération l'activité économique a enregistré une forte croissance de 8%. Cette prouesse largement soutenue par les secteurs secondaire et tertiaire dont les productions ont bondi respectivement +13,2% et 6%.

Il est à noter également les bonnes activités des services publics (+9,4%). L'embellie économique de la deuxième économie de l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa) a été nettement réduite par la chute drastique des activités de pêche pour (-12,1%) et de l'élevage pour (-4,1%).

Relativement au secteur secondaire, son dynamisme a été essentiellement porté par la production agroalimentaire (+13,1%), les activités extractives (+19,7%), la construction (+15,6%) et les activités de production et de distribution d'électricité et de gaz pour (+7,1%).

Quant au secteur tertiaire, il a été boosté par les performances notées au niveau du secteur de l'information et de la communication (+28,6%), du commerce (+4,2%), des activités immobilières (+4,1%), des transports (+4,6%), des activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (+63,8%).