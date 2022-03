Congo-Kinshasa: La restauration de la paix cohésion sociale dans les provinces du Kivu et en Ituri

La Dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement (DYCOD-RDC) a organisé samedi 5 mars 2022 un culte d'intercession dans la paroisse internationale protestante du centenaire dans l'objectif d'implorer la grâce divine pour la restauration de la paix cohésion sociale dans les provinces du Kivu et en Ituri en particulier et en RDC en général.

La situation sécuritaire dans les provinces du Kivu et en Ituri ne fait que se détériorer au fil des jours. Les groupes armés locaux et tant d'autres crée des inondations, les accidents en cascade faisant plusieurs victimes dans la RDC des pillages en grand scelle de ressource naturel du pays.

Et en présence du coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement Maître Patient Bashombe a mis d'alerte de s'élevée pour la transformation et la spécialisation sur des questions de la cohésion sociale en lançant un message d'appel dans les deux provinces déclare la paix aux victimes.

" Un peuple sans vision de tels peuples d'Israël et c'est ce vision dans une marge lointaine une position dans nos victimes en fait l'ancien Kivu avait été légendaire pour crée trois provinces à savoir : Nord-Kivu, le Maniema et le Sud-Kivu, les peuples de ces provinces ont travaillent ambitieux et hospitalité, leur terre sont très fertile et le sous-sol riche en ressource naturel, ces valeur légendaire ont malheureusement continue a tué le peuple a la recherche effrayer de recherche individuelle oubliant la solidarité le bien être actifs et la cohésion " déclare Maître Patient Bashombe coordonnateur de la DYCOD

Outre le fait que les DYCOD soient simplement victimes de plusieurs complots de déracinement qui date d'il y a plusieurs années.

Il a ajouté, " La DYCOD vous proposes son plan parcourir ou se trouve les fils et les filles du Kivu et d'ituri pour le sensibiliser sur le rôle de la société civile dans l'œuvre de la paix a la cohésion social face à la tragédie qui frappe le Kivu et l'ituri, certes l'armée se bats et la diplomatie ce dévoile que chacun de nous utiliser sa position se mit en avant pour influences de quelque manière que ces soit. Il est temps de joue un rôle de partition au côté des institutions de la république pour construit la paix et la cohésion sociale dans les provinces du Kivu et l'ituri. "

La DYCOD qui réitèrent tout de même leur attachement aux Institutions du pays en commençant par le Président de la République, formulent quelques recommandations aux autorités compétentes, entre autres, l'identification, pour des sanctions, des auteurs de massacre aux victimes.

Pour sa part, le député national, l'Honorable Martin Bitijula Mahimba très solidaire et attentif au cri de ses compatriotes DYCOD, a exprimé toute sa compassion et a, par la même occasion, promis d'accompagner cette lutte pour la consolidation de la cohésion nationale et l'instauration de la paix dans les deux provinces.

Au cours de son activité d'alerte organisée en présence du Président IMASKI, représentant des communautés du Nord-Kivu et représentant des communautés de L'ITURI.