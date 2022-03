Congo-Kinshasa: En vacances parlementaires à Pema /MSC - L'Honorable Frida Munshy crée une nouvelle cité, réduit le chômage des jeunes au plateau des Bateke

Le choix des électeurs de la circonscription électorale de la N'Sele d'élire Frida Munshy en qualité de député est honoré. Par son discours captivant, lors de la campagne électorale de 2018, qui s'était caractérisé par des promesses de construire une nouvelle cité, de lutter contre la pauvreté, d'en finir avec le chômage et l'insécurité créée par les kulunas se sont accomplies.

"Je suis venus pour évaluer les travaux et m'entretenir avec les membres du comité concernant notre Parti, le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC). Je suis reconnaissante de votre soutien et vous remercie du fond de mon cœur et, aussi, je vous invite à toujours nous faire confiance pour achever notre projet social", a déclaré l'honorable Frida Munshy.

Elle a inventé de l'emploi qui a absorbé un nombre impressionnant des chômeurs : Ecoles, Centres de santé, site touristique, infrastructures hôtelières ont fait l'objet de sa visite, le week-end dernier, à Pema et avec plus de dix villages environnants, aux côtés de son époux, l'Honorable Laurent Batumona. Et, c'est pendant cette période de vacances parlementaires qu'elle a choisi pour recueillir leurs doléances. Ses rencontres avec sa base ont été toujours des lieux de débats idéologiques, politiques et socio-économiques. Ils ne se déroulent pas très souvent dans une ambiance de réfectoire.

En réponse à ses promesses, elle s'est rendue compte de la rationalité de ses promesses et des travaux de construction d'une nouvelle cité tel qu'annoncé par l'honorable Laurent Batumona se réalisent. Cette visite a permis d'évaluer l'impact social sur le comportement de la population. Sous les yeux admirateurs de l'élu du Kwango, l'Avocat Matadi Wamba, de l'honorable honoraire Mukonkole, de sympathisants tels Anto Missumba et les autres ont été accueillis avec allégresse.

La manière dont la visite s'est déroulée à Pema, à quelques encablures de la rivière Mai-Ndombe, il y a lieu de retenir que s'était assez particulière pour constituer l'importance de la transformation des vies sociales et, au bas mot, le changement social qui est l'œuvre de Frida Munshy. En observant la création de l'emploi, notre attention a été attirée par le fait que les carreleurs, les ferrailleurs, la maçonnerie, les briquetiers, charpentiers, tôliers et les agents de sécurités se sont recrutés parmi les jeunes de ces villages qui tournaient les pouces et passer leur clair de temps à truander les paisibles congolais de ces coins. Pour prendre à témoin les populations de ces villages, Laurent Batumona a fait voir que : "la brousse et devenue une nouvelle cité. Désormais, les passagers devront faire une escale, prendre un verre d'eau, de limonade, déjeuner et même dormir car, toutes les conditions sont réunies sans envier ailleurs".

Il a ajouté dans le temps de parole lui attribuée : " Dans ces coins, Mama Frida Munshy et moi nous avons, pour le bien-être social de la population, construit des écoles, des centres médicaux, un hôpital de quatre niveaux, des infrastructures hôtelières à Kinshasa comme dans votre circonscription électorale et aussi des fermes où il y a tous les nécessaires. Vos enfants étudient dans des meilleures conditions. C'est que je vous demande, c'est de soutenir Mama Frida Munshy lorsque les élections auront lieu afin de continuer à vous servir avec d'autres projets d'installer les magasins.

Aussi, n'oubliez pas de soutenir le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023, parce qu'il a une vision de développement de notre pays sur le plan social ". Ces cadeaux de l'honorable Frida sont offerts dans le but immédiat de convaincre cet électorat potentiel de penser en faveur du Mouvement de Solidarité pour le Changement.

Prenant la parole, l'honorable Frida Munshy n'est pas allée par le dos de la cuillère pour exprimer sa reconnaissance envers sa base. Affectueusement surnommée "Mama mobikisi", elle les a remerciés de tout cœur pour leur soutien. "Je vous recommande seulement l'amour du prochain et l'unité dans notre Parti, le MSC, dont vous vivez la réalité du changement dans votre village devenu une nouvelle cité". Une adhésion massive au Mouvement de Solidarité pour le Changement s'est spontanément manifestée et des bottes des cartes de membre ont été vendues sur place. En réaction à un tel comportement, la population a présenté le souci d'avoir de l'électricité. Prise en compte cette demande a été enregistrée.