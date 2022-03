Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur et universitaire - Les nouvelles autorités prennent leurs fonctions

Après harmonisation des vues, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a ordonné au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Muhindo Nzangi, d'organiser la remise et reprise entre les nouveaux et les anciens dirigeants des comités de gestion des établissements de l'ESU.

" Après harmonisation des vues à ce sujet, je vous autorise de signer un nouvel arrêté portant modification et complément du premier, de le notifier aux intéressés et d'organiser les cérémonies de remise et reprise entre les membres entrants et sortants des comités de gestion des établissements concernés ", a écrit le Premier ministre au ministre Muhindo Nzangi pour la levée de la mesure de surséance de l'exécution de son arrêté.

Sama Lukombe lui avait précédemment écrit pour lui demander de sursoir l'exécution de son arrêté ministériel, " à la suite des agitations constatées dans les milieux universitaires ", après sa publication.

Il est noté que bien avant la lettre du Premier ministre levant cette mesure, le directeur de cabinet du ministre de l'ESU, le Pr Jean-Chrysostome Mudogo, annonçait également l'issue heureuse au sujet de ces nominations qui avaient fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il avait, en effet, annoncé un autre arrêté du ministre Muhindo sur la désignation des membres de certaines autres institutions de l'ESU.

" Après harmonisation des vues faite à la suite du communiqué du directeur de cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, qui demandait la surséance de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 portant désignation et nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, provinces du Haut-Katanga, Lualaba, ville de Kinshasa, son excellence monsieur le ministre de l'ESU vient de signer un arrêté modifiant et complétant l'arrêté sus-évoqué ", avait annoncé le Pr Mudogo.

Cet arrêté du ministre de l'ESU concerne dix-sept établissements à la tête desquels il a placé de nouvelles autorités et dont les remises et reprises ont été prévues pour les 7 et 8 mars.