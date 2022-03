Gabon: Lekoko - Les Pdgistes de Bakoumba communient le Week-end politique

Réunis dans le cadre du week-end politique, les militants et les responsables locaux du Parti démocratique Gabon (PDG) du département de Lékoko, ont animé leurs activités ce 05 mars.

En marge de cette rencontre qui était animée par le Secrétaire départemental, Aubin Lobo, le Membre du Bureau Politique,Pierre Alban Obandji, a offert un important lot de pagnes et foulards aux militants des deux fédérations, à savoir ; Simone Nembé et Marc Balendi Bikissa.

Les membres des fédérations, du Parti Démocratique du Gabon(PDG) "Simone Nembé et Marc Balendi Bikissaont" du département de Lékoko, tous ou presque, ont répondu présents aux activités pédagogiques du "week-end politique" à Bakoumba. Une rencontre politique qui s'inscrit dans le respect de l'application de la note d'orientation, chère au Secrétaire Générale Eric Dodo Bounguendza. Cette dernière préconise que "les Secrétaires nationaux doivent organiser dans leurs provinces respectives , des activités dénommées week-end politique" fait savoir le Membre du Bureau Politique, Pierre Alban Obandji.

Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de ce rendez-vous politique. Il était question : d'Apprécier la montée en puissance des structures de base et la campagne d'enrôlement ; -Faire le point sur la cartographie des Centres et bureaux de vote ; -Définir un Plan d'actions politiques jusqu'en septembre 2022 -Faire un Point sur le climat politique de la Province et le respect des recommandations du 11i ème Congrès dans notre circonscription politique ; -Elaborer une Stratégie pratique d'amélioration du climat et de règlement des tensions et conflits dans chaque Département de la Province.

Les grandes chances électorales approchent. A un an des élections présidentielle, législative et autres, l'objectif de ces "week-ends politique" et "séances fédérales d'études politiques", est de mettre à disposition des Fédéraux et Secrétaires de section, les éléments pour mobiliser les équipes et favoriser la maîtrise de la masse stratégique électorale.

Ces activités politiques, selon le MBP, montrent que leur formation politique se porte bien. Aussi, a-t-il souligné que les militants sont aux ordres, mobilisés et les équipes mises à leur disposition visent la montée en puissance de la mise en orbite de du parti.

Poursuivant ses propos, il fait savoir aux uns et aux autres que c'est "le militant de base qui est le bénéficiaire principal. C'est lui qui, au quotidien, vit dans la fédération, dans le comité, dans la section. C'est lui qui doit avoir tous les outils nécessaires pour défendre l'image du Distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, l'image du parti. C'est lui qui est la vitalité du parti. La régénération et la révitalisation passent par le militant de base".

Le Membre du Bureau Politique Pierre Alban OBANDJI a fait un don à l'endroit des séminaristes et aux structures de bases. Ce don était composé de pagnes et des foulards à l'effigie du parti.