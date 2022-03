Cameroun: La pratique du Nanbudo, solution au développement durable pour tous.

C'est le thème qui sous-tend les activités sportives de la fédération camerounaise du Nanbudo et du Sambo à l'égard des femmes nanbudoka et samboïstes de cette fédération pendant cette semaine internationale de la femme.

En présence du Président de cette fédération, M. MBASSY François et plusieurs autres maîtres de cet art, Maître Justine NDIFFO TCHUNKAM et d'autres femmes nanbudoka et samboïstes sont adulées par leur père pour avoir porté ce projet visant à améliorer la condition physique et mentale des femmes. L'Ensemble de ces exercices physiques se présentant sous forme de compétition, pratiqués en observant certaines règles précises. Trois exercices ont été mis en exergue le randori tori, synthèse d'attaque en mains et des pieds, le kata combat réel imaginaire et le randori tori avec les personnes.

Pour revenir un peu dans l'histoire, le nanbudo est pratiqué au Cameroun depuis près de 70 ans. C'est un art martial créé par Maître Yoshinao Nanbu, un art martial défensif basé sur l'esquive composé de trois branches ; les techniques de combat, les techniques de santé et les techniques de développement de soi.

Quelques réactions des praticiens.

Interview de Maître Justine NDIFFO TCHUNKAM.

" Il faut dire qu'à la faveur de l'ouverture de la saison 2022 à la fédération camerounaise de Nanbudo et de Sambo, le président de la fédération a bien voulu parrainer cet événement et donner la possibilité aux femmes pour qu'elles démystifient elles-mêmes la pratique des arts martiaux au féminin. Dans l'imaginaire collectif, on pense que le sport en général c'est bon. Mais lorsqu'on parle des arts martiaux, ça devient un sport masculin. Tout comme le football, nous sommes sortis de la CAN mais il y'a eu la préparation de la CAN féminine.

C'est comme si c'était un non-événement. Ça n'a pas autant attiré les foules. C'est cette démystification que nous voulons mettre en avant pour amener les femmes elles-mêmes à cesser de d'autocensurer, de croire qu'il y'a un sport pour les femmes et un sport les hommes. Rappelons-nous que le thème c'est l'égalité hommes-femmes pour le développement durable, égalité hommes-femmes aujourd'hui c'est-à-dire avec nous, avec les enfants qui vont assurer la relève pour le développement durable, le développement passe justement par la mise en commun des synergies, la complémentarité entre les hommes et les femmes comme Dieu l'a voulu.

Donc nous sommes là aujourd'hui pour ça et pendant la conférence de toute à l'heure, les gens vont mieux comprendre qu'au-delà de tous les sports, il y'a les arts martiaux, il y'a spécialement le nanabudo et le Sambo qui préservent notre santé et notamment en particulier les femmes ; la santé féminine est quelque chose de très délicate les nanbudoka femmes ma foi demeurent jeunes, elles sont en bonne santé, elles sont rayonnantes de vie et c'est cette générosité que nous voulons partager avec la société camerounaise. "

Comment devient-on pratiquant du nanbudo ou du Sambo ?

" En s'inscrivant, on achète son kimono vous serez accepté. Mais il y'en a qui disent est-ce que à mon âge je vais commencer ? Vous avez vu des Ki Randori No Kata, vous avez vu les katas qu'on fait, des exercices qui n'épargnent personne qui sont là pour nous aider à préserver ce capital santé que nous avons.

En ce qui concerne le sport en général et le nanbudo et le Sambo en particulier, nous voulons dire aux femmes de se réveiller parce que le potentiel, les ressources en santé se préparent aujourd'hui. Ce n'est pas lorsqu'on a 60-70 ans qu'on se rattrape, lorsqu'on est malade et le médecin vous dise faites le sport 30 minutes de marche chaque jour pour que votre cœur soit en bonne santé.

C'est maintenant que ça commence. Amenons nos enfants au nanbudo, amenons nos entourages à faire des exercices. Nous avons fini par créer un club des femmes pratiquantes des arts martiaux, nous avons créé ce club pour sensibiliser autour de nous et amener les autres à comprendre que les arts martiaux c'est bien, ce n'est pas discriminant et nous le faisons depuis 30 ans et nous sommes toujours là ".

Réaction du Président de la Fédération camerounaise du Nanbudo et du Sambo

" Je peux déjà vous dire que la fédération camerounaise de nanbudo et du Sambo est un cadre qui a été défini et fixé par les lois et règlements en vigueur et par nos statuts. Et justement dans ce cadre là, nous pratiquons deux disciplines, le nanbudo et le sambo. Pratiqués par les femmes, les enfants et les hommes, la vision de notre fédération est que le nanbudo et le Sambo soient des sports qui constituent des facteurs de performances au développement pour les milieux scolaires, universitaires et professionnels.

Quand j'ai dit cela, vous comprendrez que c'est toute la société. Il s'agit du développement de tous. C'est pour cela qu'à une occasion comme celle-ci où les femmes sont entrain de célébrer, commémorer la journée internationale de la femme. Il était bien que parmi les projets que nous avons identifiés à réaliser cette année, que nous couplons l'ouverture de la saison 2022 avec le 8 mars, ça permet qu'on mobilise donc toute les femmes et on rehausse encore le dynamisme des femmes de notre fédération à travers cette ouverture et cette commémoration.

Surtout que ce stage qui se déroule en ce moment, ce sont des exercices préparatoires au stage international du nanbudo qui va se dérouler ici au Cameroun le 16 mars 2022. Également lorsqu'on parle de la pratique du nanbudo et du Sambo, les femmes ont une part très importante dans ce développement... En essayant de donner une place forte à l'occasion de cette ouverture de saison, ça permet de promouvoir le développement durable parce que ce sont des femmes qui enseignent, elles mobilisent lorsqu'elles pratiquent, les enfants n'ont plus peur ".

En attendant la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars prochain les femmes nanbudoka Maître Fokou Dechantal Maître Justine NDIFFO TCHUNKAM, Maître Carole Yombi, maitre Nkwessa Gérard, toutes ces braves femms assurent à l'opinion que la pratiquer du nanbodu et le Sambo n'empêche pas à une femme d'être une très bonne femme au foyer car toutes sont des femmes au foyer. Force courage conviction c'est le maître mot d'une centaine de femmes nanbudoka et samboïstes que compte la fédération à ce jour.