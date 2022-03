Congo-Brazzaville: Expo 2020 Dubai - Félix Tshisekedi tient à une participation réussie de son pays

La République démocratique du Congo (RDC) sera à l'honneur, le 22 mars, à l'Expo 2020 Dubai aux Emirats arabes unis. Une activité foraine qui permet aux nations de promouvoir les nouvelles technologies, les nouveaux produits ainsi que des nouvelles idées.

Pour garantir une participation réussie à l'Expo 2020 Dubai, un évènement de portée mondiale à l'aune de ses ambitions, la RDC est déjà de plain-pied dans les préparatifs. Tout le sérieux qui y est mis est à la mesure de la détermination du gouvernement de vendre au mieux l'image du pays au cours de cette manifestation foraine.

C'est non sans raison que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité d'assurer une réussite de la journée qui sera consacrée à la RDC en tirant les enseignements des mauvaises expériences du passé. Il l'a dit le 4 mars, lors de la quarante-troisième réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée en visioconférence. Le président de la République a, de ce fait, instruit le gouvernement de veiller à ce que la participation du pays à cette exposition qui se tient dans un contexte de compétitivité́ puisse bénéficier d'une meilleure préparation.

A ce sujet, le ministre du Commerce extérieur a été chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire jouer à chaque partie prenante son rôle dans les meilleurs délais et conditions afin que cet événement soit réellement une réussite. Un rapport détaillé́ sur l'état des préparatifs est attendu lors du prochain Conseil des ministres prévu le 11 mars.

Cet événement, à en croire le premier citoyen congolais, devrait être une occasion à saisir pour mettre en valeur les opportunités d'investissements viables et durables en RDC, " pays-solution ". Et d'ajouter qu'il devrait également servir de vitrine pour le rayonnement de la culture congolaise, notamment par la promotion de la rumba congolaise récemment inscrite par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité́.

L'Expo de Dubaï est présentée comme le plus grand événement organisé dans le monde arabe. Elle a été affectée par la pandémie de covid-19 qui a contraint les organisateurs à repousser son lancement à 2022. Le thème général choisi est " Connecter les esprits, construire le futur " et s'articule autour des nouvelles formes de mise en relation des personnes et des idées porteuses d'innovation et de développement.