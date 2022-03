Congo-Kinshasa: Coopération - Le chef de l'Etat échange avec une délégation américaine mixte

En visite de travail à Kinshasa, une délégation américaine mixte composée des officiers militaires de la task force opérationnelle sud-européenne et africaine et des membres du Département américain du travail a rencontré dernièrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le président de la République a reçu ses hôtes dans son cabinet de travail, à la cité de l'Union africaine, en présence de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en République démocratique du Congo (RDC), Mike Hummer.

La sécurité, la coopération et l'assistance en coopération entre les deux pays, la professionnalisation des militaires congolais, le respect des droits de l'homme et la nécessité de promouvoir de bonnes relations avec les pays de la région ont été au menu des discussions. A l'issue des échanges, quelques membres de la délégation américaine mixte ont fait part à la presse de leurs sentiments avec un accent appuyé sur l'excellence des relations entre la RDC et les Etats-Unis.

Première à s'exprimer, Thea Mei Lee, membre du Département américain du Travail, a indiqué avoir discuté avec le président congolais sur le renforcement de la protection des enfants dans les mines ainsi que sur le respect des droits des travailleurs.

Elle a émis le vœu de voir la RDC renforcer son inspection du travail et la lutte contre la corruption dans le secteur de l'extraction des minerais et du business. Alors que son groupe travaille de concert avec les ministères congolais du Travail, des Affaires sociales et des Mines, elle croit dur comme fer qu'une telle synergie pourrait impulser une dynamique de croissance économique au pays de Patrice-Emery Lumumba.

Pour sa part, le général Aida T. Borras de l'US Army a mis l'accent sur la situation dans l'est du pays et sur l'aide que les Etats-Unis entendent apporter à la RDC pour renforcer les capacités de ses Forces armées et améliorer leur professionnalisme dans le contexte d'un Etat de droit. Ces sujets ont été passés au peigne fin au cours des discussions avec le président Félix Tshisekedi, a-t-il déclaré, avant d'indiquer que ce dernier s'est montré très réceptif aux points soulevés tout en appréciant, à sa juste valeur, la coopération existante entre les deux pays.

Notons que les relations entre les Etats-Unis et la RDC sont au beau fixe. La politique américaine, rappelle-t-on, est concentrée sur l'aide au pays à devenir une nation stable et démocratique, en paix avec ses voisins, qui étend l'autorité de l'Etat à travers son territoire, et qui satisfait aux besoins de base de ses citoyens.