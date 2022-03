Congo-Brazzaville: Linafoot - Arrêt de la 27e édition du championnat des seniors

Le non-paiement des frais de voyage des clubs par le gouvernement a bloqué le déroulement de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

On ne joue plus au championnat de la Linafoot. En fait, la 27e édition connaît un arrêt soudain depuis quelques jours et aucun match n'est organisé. L'on a appris que la compagnie aérienne qui transporte les clubs pour des matches à travers le pays a pris la décision de ne plus continuer à le faire.

Et pour cause : le gouvernement central avait pris l'engagement de financer le déplacement des clubs, mais ne l'a pas respecté. Cet état de choses a complètement bloqué tout le fonctionnement du championnat, aucune rencontre n'ayant plus été organisée depuis plusieurs jours. Du côté du gouvernement à travers le ministère des Sports, c'est un silence radio.

Cet arrêt de fait du championnat intervient dans un contexte de manque d'ordre, car certains clubs ont déjà joué leurs premiers matches de la manche retour, alors que d'autres n'ont même pas encore livré leurs derniers matches de la manche aller. Clairement, la chronologie des journées n'est pas respectée à cause justement de la contrainte de déplacement des clubs à travers le pays. En ce moment, les clubs se contentent des matchs amicaux.Notons-le, la saison sportive doit impérativement s'achever le 30 mai prochain.

Au classement, le TP Mazembe de Lubumbashi est premier avec 45 points, en 17 matches joués, suivi de V.Club qui compte 42 points avec 17 sorties. Lupopo est troisième avec 42 points également en 17 matches livrés, devant Maniema Union (31 points en 15 matches), Don Bosco (27 points en 15 matches), Daring Club Motema Pembe (25 points en 13 matches). L'AC Rangers occupe la 7e position avec 25 points en 17 matches, suivi de la Jeunesse sportive Groupe Bazano (22 points en 15 rencontres), l'AS Dauphin noir (22 points en 18 matches). L'US Panda de Likasi clôture le top 10 du championnat national avec 18 points en 16 matches.