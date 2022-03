Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Les femmes de Ouenzé 3 s'imprègnent de leurs droits

Le député de la troisième circonscription électorale de Ouenzé, Romi Oyo, a sensibilisé le 5 mars les femmes de sa circonscription à la nouvelle loi adoptée récemment par le Parlement, dans le cadre de la lutte contre les violences fondées sur le genre. La rencontre se tenant à quelques jours de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, il a remis aux participantes des pièces d'étoffes.

L'humanité célèbre le 8 mars de chaque année la fête des femmes. Faisant l'historique de cette fête, le député de Ouenzé 3 a rappelé que cette journée a été officialisée en 1977 par les Nations unies, invitant tous les pays du monde à la célébrer en faveur des droits des femmes. Ainsi, de nombreuses organisations, groupes et associations de femmes organisent des manifestations partout dans le monde, pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine et fêter les victoires et les avancées des femmes.

En effet, en République du Congo, le Parlement a adopté, les 1er et 2 mars derniers, la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes. Il s'agit, pour Romi Oyo, d'une loi historique, la première du genre depuis 1960 qui vient combler un vide juridique en matière de promotion des droits des femmes. " Femmes de Ouenzé 3, désormais celui qui portera la main sur vous, ou qui se dressera contre vos droits, rencontrera toute la rigueur de la loi. C'est grâce à vos luttes, votre unité que cette loi existe aujourd'hui... soixante-deux ans après l'indépendance ! Permettez-moi de dire avec conviction que véritablement, ce que femme veut, Dieu le veut ! Vous avez persévéré et vous avez gagné ! ", a signifié le député, se félicitant du travail des femmes de sa circonscription électorale qu'il a invitées à l'unité.

La représentante des femmes de Ouenzé 3 a indiqué que la Journée du 8 mars est très souvent une occasion au cours de laquelle la gent féminine exprime sa joie et son émotion de voir ses revendications être prises en compte par les pouvoirs publics. " Ainsi dans notre pays, des avancées significatives ont été observées en ce qui concerne la promotion de la femme et son intégration au développement. C'est ici pour nous l'occasion de féliciter le président de la République qui prend à cœur les problèmes liés à l'émancipation des femmes. Nous disons aussi un grand merci à l'honorable Romi Oyo qui ne résine pas sur les moyens et prend toujours des initiatives en faveur des mamans que nous sommes ", a reconnu Julie.

Le président du quartier 56 Ouenzé s'est, lui aussi, félicité du travail et du combat que mène leur député en faveur des habitants de sa circonscription électorale. " Le geste que vous venez de faire est accepté par la population afin d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ", a souligné Marcel Kibas.

La rencontre se tenant le 5 mars, soit un jour après la commémoration du 10e anniversaire du drame de Mpila qui a endeuillé de nombreuses familles en 2012, Romi Oyo a rassuré les femmes de Ouenzé 3 sur l'engagement pris par le gouvernement. " Je dis ici devant vous que jamais le gouvernement ne nous a oubliés ! Jamais ! Le Premier ministre s'est engagé devant tous les députés, en disant que l'indemnisation des victimes du 4 mars va se poursuivre. Mamans de Ouenzé 3, le chef du gouvernement a parlé, et je sais qu'il va faire tel qu'il a dit. Ayons donc confiance en sa parole. Jeunes filles de Ouenzé, mes sœurs, vous devez vous dresser contre toute forme de découragement ", a conseillé Romi Oyo.