Algérie: L'importance de rappeler les hauts faits des grands érudits soulignée

Djelfa — Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a mis en avant, dimanche depuis Djelfa, l'importance de rendre hommage aux érudits pour leurs hauts faits, ajoutant que l'Algérie comptait d'éminentes personnalités religieuses.

"Les érudits ont une place de choix", a affirmé M. Ghlamallah, lors de son allocution d'ouverture d'une conférence nationale organisée à l'université "Ziane Achour" sous le thème "Les accomplissements des oulémas de la nation et leur rôle dans la consolidation du référent national: cas des oulémas de Djelfa".

Et d'ajouter que, tout au long de l'histoire de l'Algérie, ces savants ont assumé le rôle de guide.

Dans ce contexte, le président du HCI a mis l'accent sur l'importance de rappeler les hauts faits de ces érudits émérites à chaque occasion, rappelant que l'Algérie compte d'innombrables sommités en la matière à l'image du Chikh El Meghili, l'Emir Abdelkader et Chikh Moussa Ben El Hassen Derkaoui.

Organisée par le HCI en collaboration avec la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de Djelfa, la conférence a vu la présentation de trois communications axées notamment sur le parcours des Chouyoukh Messaoudi et Si Amer Mahfoudi, outre le résistant Chekh Moussa Ben El Hassen Derkaoui.

Les conférenciers ont été unanimes à mette en exergue le parcours et la grande place scientifique de ces choyoukh qui étaient, de leur vivant, des hommes de jurisprudence, ayant des qualités morales et du savoir abondant et ayant une place particulière dans leurs sociétés, pour ce qu'ils ont apporté pour la sauvegarde de la religion, en sus de leurs grandes contributions dans la préservation et la défense des constantes de la Nation.

A l'occasion, une exposition ouverte a été organisée à l'Université " Ziane Achour", comportant la présentation de plusieurs manuscrits qui étaient conservés dans nombre de Zaouïas que recèle Djelfa à travers ses régions.

Le président du HCI a également visité, à l'occasion, la zaouïa de "Ben Araar" située dans la commune d"Ain Maabed" ( 20 km au nord de la wilaya) et s'est enquis de prés de ce lieu de rayonnement spirituel , au regard de son importance dans la préservation de l'identité et des constantes de la Nation et son rôle éminent dans l'enseignement du Saint-Coran et la diffusion des préceptes de l'Islam.