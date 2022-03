Algérie: Président Tebboune - La Constitution de 2020 a consolidé les acquis de la femme algérienne

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi, que la Constitution de 2020 avait consolidé les acquis réalisés par la femme algérienne qui a prouvé sa compétence dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l'Etat.

"L'Algérie a consacré dans sa constitution amendée en 2020, le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines, professionnel et électoral, ainsi que la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes en tous lieux et circonstances dans l'espace public et dans les espaces professionnel et privé. Il s'agit d'un saut qualitatif qui a renforcé les acquis de la femme algérienne qui a marqué sa présence et prouvé sa compétence dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l'Etat", a indiqué le président de la République dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, par visioconférence, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, en coordination avec la Ligue des Etats arabes, sous le thème "La femme arabe...singularité et aspiration".

Le Président Tebboune a saisi l'occasion pour adresser ses "remerciements et estime à toutes les femmes arabes exerçant dans le domaine de la santé pour leurs efforts dans la lutte contre le Coronavirus (Covid-19)".

Dans le même contexte, il a rappelé que la Journée internationale de la femme "intervient cette année dans des conditions inhabituelles que nous vivons depuis deux années à l'image du reste des pays du monde, impactés par les répercutions de la pandémie de Coronavirus dans tous les aspects de la vie sanitaire, sociale et économique".

"En ces circonstances, plusieurs femmes arabes ont pu réaliser des acquis dans différents domaines se distinguant avec mérite dans certains, ce qui leur a permis de décrocher des prix régionaux et internationaux considérés comme des médailles de fierté pour notre nation arabe", a-t-il souligné.

Le président de la République s'est félicité, en outre, "des grands pas" franchis par la femme arabe dans différents domaines, notamment en tant qu'ambassadrice et diplomate auprès des instances de l'ONU et en tant que savante dans divers domaines scientifiques ce qui lui a valu des distinctions au niveau régional et international".

Il a salué le rôle constant de la femme arabe dans l'instauration et la préservation de la paix dans les régions de conflits armés conformément à la résolution 1325 qui consacre la participation paritaire et à part entière de l'élément féminin aux opérations de maintien de la paix pour parvenir à une paix durable dans les différentes contrées du monde, tout en rendant un hommage particulier à la femme palestinienne militante et résistante".

Nous devons œuvrer ensemble à l'intensification des efforts et l'unification des vues pour la consolidation des acquis de la femme en consacrant son autonomisation dans tous les domaines notamment les domaines liés à la technologie avancée et aux technologies spatiales de pointe, a affirmé le Président Tebboune.

"En vous présentant mes meilleurs vœux à l'occasion de votre journée internationale, je demeure confiant en les capacités et compétences de nos filles et sœurs dans le monde arabe", a conclu le président de la République.