Cameroun: Yaoundé - Conférence internationale des hommes d'église pour inciter les chrétiens à l'entrepreneur

Yaoundé la capitale politique du Cameroun abrite du 08 au 10 mars 2022, une conférence sous-régionale sur l'entrepreneuriat chrétien. Pour la Fondation Pasteur Lobe (FPL) qui était face à la presse la semaine dernière à Yaoundé, de faire savoir que le statut de Chrétien n'est pas incompatible avec la prospérité. " Il n'est pas question pour nous, d'appeler les Chrétiens à une course effrénée à l'enrichissement.

Mais il est nécessaire que les membres de l'église ne vivent pas dans la précarité, pour une église solide et prospère. Lorsque nous voyons des Chrétiens vivre dans la misère, nous disons que cela n'est pas juste, et donc qu'il y a lieu d'agir, et ce, en incitant à l'entrepreneuriat", a fait savoir le pasteur LOBE. Un discours qui cadre bien avec le thème de la conférence internationale des grandes œuvres du révérend RICHARD ROBERTS des États-Unis d'Amérique " le rôle de l'église dans le développement des nations". Conférence à laquelle prendront part plusieurs leaders d'églises d'Afrique.

Concrètement, il s'agira pour les travaux qui seront abrités par le siège de la Croix-Rouge camerounaise de Yaoundé, de mettre sur pied une mutuelle, fédérer les entrepreneurs.

Pour la FPL, il est important que le Corps du Christ s'adapte à une économie mondiale fragilisée par le Covid-19 ; préparer l'église africaine à l'avènement d'une nouvelle économie apostolique pour la nouvelle génération. D'où le concept Informer - Préparer - Assistance, porteur du réveil économique et social de l'église et des peuples africains. La FPL invite les hommes et les femmes d'églises, à réfléchir sur les pistes du bien-être social, afin de lutter contre la précarité, et travailler à la restauration de la souveraineté des membres du corps de Christ.

La FPL compte en son sein des orphelinats, des associations de jeunes, des handicapés et autres déshérités du sort. La charte de la FPL est adossée sur sept piliers : agriculture ; santé ; paix et sécurité ; agro/finance ; éducation ; justice sociale et économie avec un accent sur les arts, le culinaire, les traditions.