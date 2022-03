Congo-Brazzaville: Parution - Lady Sonia présente " Libre, épanouie et influente "

L'essai de 270 pages dévoile, à travers huit chapitres, les principes clés de motivation qui enclenchent l'épanouissement et l'autonomisation véritable.

Autoproduit par l'écrivaine, " Libre, épanouie et influente " a été présenté le 4 mars dernier à Brazzaville. " Le temps ne guérit pas les blessures ", " Triomphe de tes faux raisonnements ", " La tituboss ", " Célibataires ou celibaboss en amour ", " La tituboss en amour ", " Elèves des champions ", " N'est pas tituboss qui veut " et enfin " Self made tituboss " sont les différents chapitres qui meublent ce livre.

L'auteure liste, à travers diverses thématiques, le changement de mentalité; la vie amoureuse, conjugale et familiale; la gestion des finances; l'entrepreneuriat..., les règles à observer pour vivre une vie stable et bâtir des entreprises prospères. Lady Sonia embarque le lecteur dans un jeu de rôle de cinéma ou de dialogue dans un théâtre, qui laisse libre cours à un dialogue entre le narrateur et le lecteur. Dans son récit, elle dresse un état des lieux de divers sujets abordés au fil des chapitres, et apporte de la substance aux écrits à travers son témoignage.

De l'appel à l'épanouissement à celui de l'autonomisation des femmes, l'éducation familiale, en passant par la gestion des conflits, l'essayiste dresse une quarantaine de règles à suivre en vue de permettre aux lecteurs de prendre leur vie en main. Elle explique, dans un registre courant, dans quelles conditions certaines personnes émergent, fédèrent des gens autour d'elles, réalisent leurs projets et réussissent pendant que d'autres échouent.

" Libre, épanouie et influente " est un ouvrage à la fois théorique et pratique. Théorique, parce qu'à travers lui, l'auteure nous livre une étude dans laquelle elle a pu associer toutes les idées acquises grâce à ses expériences. Et pratique car son témoignage illustre ses propos, permettant ainsi aux lecteurs de comprendre concrètement comment venir à bout des épreuves qui parsèment la vie courante.

Ce livre est, en somme, une compilation d'enseignements pour être une femme ou un homme épanoui, autonome et un leader qui mène sa vision sur le chemin de l'excellence. " Dans ce livre, je parle de développement personnel afin de pousser les gens à s'épanouir, à entreprendre pour pouvoir s'en sortir quelles que soient les difficultés ", a déclaré l'auteure.

Lady Sonia est une mentor, activiste sociale et femme d'affaires. Cette mère de six enfants est fondatrice de l'Académie libre épanouie et influente. Ce livre est son deuxième ouvrage. Il est inscrit à la bibliothèque nationale française. Son premier livre intitulé " Authentique " a été publié en 2017. Dans ce dernier, elle relate son parcours, de ses quarante ans jusqu'à ses retrouvailles, mais aussi comment elle est sortie de l'enfer émotionnel dans lequel elle était plongée pendant des années. " Si le premier, "Authentique", était beaucoup plus personnel, "Libre-épanouie et influente" est purement technique par rapport au coaching, c'est une expérience de coaching ", a conclu l'auteure.