Maroc: Le Congrès national de l'AIEM, le 12 mars à Rabat

Casablanca — Le Congrès national de l'Association des Ingénieurs de l'Ecole Mohammadia (AIEM) aura lieu le 12 mars à l'Ecole Mahammadia d'Ingénieurs à Rabat, sous le thème "Les Pôles d'Excellence Régionaux du Nouveau Modèle de Développement".

"Sous le Haut Patronage de SM le Roi, l'AIEM organise son Congrès National sous le thème Les Pôles d'Excellence Régionaux du Nouveau Modèle de Développement, le 12 mars 2022 à l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs à Rabat", indique l'Association dans un communiqué.

En effet, dans un contexte national où le Royaume s'emploie à déployer les différentes composantes du nouveau modèle de développement, l'AIEM a fait le choix de mettre la lumière sur la recommandation formulée par la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) portant sur la création de Pôle d'Excellence Régionaux (PER), comme nouveau modèle d'établissements d'enseignement supérieur, souligne l'AIEM.

Ainsi, dans le cadre de sa recommandation, qui converge avec les contributions et propositions de l'AIEM qui lui ont été soumises, la CSMD a défini les PER comme des plateformes régionales d'innovation qui seraient composés de trois maillons interdépendants, fait savoir la même source.

Il s'agit des groupements des universités et des écoles de la région, des centres d'excellence dédiés à la recherche et des structures organisationnelles au fonctionnement souple tournées vers la recherche et l'innovation.

Pour leur déploiement, la CSMD a proposé de commencer par une opération pilote à conduire au niveau de la région de Rabat-Kenitra autour de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs.

A travers le choix de ce thème pour la plus grande manifestation qu'elle organise, l'AIEM souhaite perpétuer son engagement historique en faveur de l'accompagnement des différentes dynamiques de développement du Royaume, et en faveur de la mise en avant des contributions de l'ingénierie nationale dans leur aboutissement.

Pour traiter cette thématique, l'AIEM a invité plusieurs personnalités nationales de premier plan, couvrant un large éventail d'acteurs concernés pour interagir avec des membres de la CSMD et avec des décideurs publics concernés, dans le cadre des conférences et de tables rondes prévues dans le programme du Congrès. L'objectif fixé étant d'approfondir les réflexions et les idées autour des modalités de la mise en œuvre des premiers PER et ensuite de leur généralisation au niveau national.

Par ailleurs, le Congrès National de l'AIEM sera également l'occasion pour la présentation du rapport de l'activité de l'association depuis 2018 et pour le renouvellement de ses structures dirigeantes.