Congo-Kinshasa: Sénat - Campagne de dépistage gratuit des maladies gynécologiques

Placée sous le haut patronage du professeur Modeste Bahati Lukwebo, en partenariat avec la " Fondation Des Anges", la 10me édition de la campagne de dépistage gratuit des maladies gynécologiques a été lancée le samedi 05 mars 2022 par son 1er vice-président, Eddy Mundela Kanku. Cette activité se situe dans la droite ligne du mois de la femme et devrait se dérouler entre le 1er et le 30 mars.

Le numéro 2 de la chambre haute du Parlement a rappelé, dans son mot de circonstance, l'engagement du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de doter le pays d'un système de santé plus performant et plus résilient que celui du moment, pour le bien-être social des Congolaises et Congolais de toutes les conditions.

"Être testé positif à une maladie gynécologique n'est pas une fatalité ", a tenu à souligner le point focal " genre " du Sénat, qui a poursuivi : " Le dépistage permet au malade de mieux se faire soigner afin d'éviter le pire". Dans la foulée, tous les intervenants du jour ont lancé un appel au dépistage volontaire à toutes les femmes et filles de la République Démocratique du Congo.

Il y a lieu de retenir que la campagne de dépistage volontaire des maladies gynécologiques est une initiative de la " Fondation Des Anges " du Dr Antoine Modia, un médecin gynécologique bien connu au pays. Son objectif est de prévenir toutes les formes des maladies gynécologiques et de les combattre, car elles constituent une sérieuse menace pour la vie de nombreuses femmes et filles. Point n'est besoin de rappeler que dans toutes les pathologiques, l'arme la plus la plus efficace de lutte reste la prévention. D'où le partenariat entre le Sénat et la " Fondation Des Anges " vaut tout son pesant d'or.