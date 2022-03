Congo-Kinshasa: Trêve d'illusions - La révision de la Constitution finira par s'imposer !

Pas cependant comme ça se soupçonne actuellement au point de susciter des réactions épidermiques, cette autre et extrêmement dangereuse seconde nature des Congolais.

Surtout pas comme cela se dit avec un mandat présidentiel devant passer de cinq jusque-là à sept ans à partir de 2023, soit à 14 ans en cas de double mandat ! Ce sont des sujets polémiques pour lesquels le Pouvoir en place est généralement perdant, les conseilleurs n'étant d'ailleurs pas des payeurs. Il y a d'autres sujets s'appuyant sur des arguments rationnels. Tel celui de la conduite de la politique de la Nation, de la forme de l'Etat et du régime politique. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte : avec l'article 91 de la Constitution, le député national élu dans sa petite circonscription en province a plus de pouvoir que le président de la République élu au suffrage universel dans sa grande et unique circonscription nationale en ce qui concerne justement de la conduite de la politique de la Nation.

Car, le Député impose au Chef de l'Etat, un Premier ministre et investit le Gouvernement avec non pas le programme pour lequel le Président de la République a été élu, mais avec celui que lui, Député national, aura approuvé. En définitive, c'est le député qui donne au Chef de l'Etat matières à exécuter...

Enjeu : conduite de la politique de la nation

Déjà, en rapport avec le processus électoral, notamment avec le vœu exprimé par le Président de la République dans son premier discours sur l'état de la Nation en 2019 de rétablir le second tour pour la présidentielle et d'instaurer l'élection au suffrage universel des sénateurs et des gouverneurs des provinces, la révision de la Constitution est inéluctable.

On se souviendra, pour peu qu'on ait encore là mémoire vive, que Joseph Kabila, alors Chef de l'Etat en fonction, avait soulevé en son temps la problématique du financement d'un scrutin se révélant onéreux pour le Trésor public. Il avait suggéré une présidentielle au second degré, c'est-à-dire, au niveau du Parlement.

Ce n'est pas une première en RDC puisqu'il y a le précédent Joseph Kasa-Vubu en 1960. D'autres pays africains ont adopté cette formule. Cas de l'Afrique du Sud dont le chef de l'État est tout, sauf un faire-valoir.

C'est vrai que sous Joseph Kabila - c'était de bonne guerre - l'opposition, vent debout, s'était levée contre cette initiative. Pourtant, la proposition était fondée en ce que la Constitution issue de Sun City avait péché sur le point essentiel de la conduite de la politique de la Nation.

Au Dialogue intercongolais, l'expérience de Mobutu et de L-D. Kabila avait convaincu les participants de la nécessité de mettre le pays à l'abri d'un président de la République tout-puissant.

Aussi, dépouilla-t-on la fonction présidentielle de certaines prérogatives régaliennes pour les confier au Gouvernement (Premier ministre) et au Parlement (Assemblée nationale et Sénat).

La question demeurée pertinente est toutefois de savoir pourquoi soumettre l'élection du chef de l'État au suffrage universel pendant qu'en cas de victoire, même à la régulière, le vainqueur est privé de la prérogative capitale de conduire cette politique.

Cette prérogative, le législateur l'a réservée au Gouvernement généralement constitué de non élus ! Du reste, la détention du mandat électoral n'est pas un critère d'exercice de la fonction ministérielle, Premier ministre compris.

Et voilà l'article 91

Plus d'une fois, cette question a été abordée dans ces colonnes en des termes clairs et nets. En effet, il est aberrant de soumettre un candidat à la présidence de la République au parcours du combattant qu'est la campagne électorale, à mener dans quasiment toutes les provinces du pays si, au final, c'est pour le voir réduit à inaugurer des chrysanthèmes, c'est-à-dire à régner sans gouverner !

Déjà, financer une campagne électorale n'est pas une mince affaire. Dans ce budget-là, il y a la logistique avec l'acquisition par achat ou par location des automobiles, des motos, des vélos, des bateaux, des hors-bords, des avions, des bateaux etc., de même que l'achat des imprimés divers (affiches, affichettes, effets vestimentaires etc.). Il y a aussi les tournées et meetings en provinces avec couverture médiatique garantie. Bref, la campagne engloutit des millions, voire des dizaines, sinon des centaines de millions de dollars américains.

En elle-même, c'est une épreuve épuisante, stressante pour tout candidat et sa suite.

Et voilà qu'à l'article 91 de la Constitution - tout ce qu'il y a d'irrationnel - il est demandé au Gouvernement sans pouvoir électif de définir la politique de la Nation avec le président de la République détenteur, lui, du pouvoir électif, et de lui interdire cette charge.

Son premier alinéa est " Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la nation".

Même Joseph Kabila sera d'accord

Ainsi, cet alinéa pose problème en ce que ce n'est pas le Président élu qui définit avec le Gouvernement la politique de la Nation mais l'inverse.

Ainsi, un Premier ministre, choisi par la Majorité parlementaire, va obtenir l'investiture de son Gouvernement du député national pour un programme autre que celui pour lequel le peuple a élu le Président de la République. Comme relevé plus haut, avec l'article 91 de la Constitution, le député national élu dans sa circonscription en province a plus de pouvoir que le président de la République élu au suffrage universel dans sa circonscription nationale !

Et pendant qu'il règne dans son fauteuil présidentiel, le chef de l'Etat, magistrat suprême, père de la nation, numéro 1 des Congolais, hier Raïs, aujourd'hui Béton, demain Aigle, est contraint, chaque année, à se présenter devant les deux chambres réunies en congrès pour prononcer un discours sur l'état de la Nation rendant compte d'une gouvernance sur laquelle il n'aura exercé aucune autorité, faute de conduire la politique de la Nation !

Pire, au terme de son mandat, le Président de la République sans mandat de conduire la politique de la Nation est soumis au devoir de redevabilité, c'est-à-dire de rendre compte de la réalisation de ses promesses électorales d'autrefois !

C'est un cinéma qu'il faut arrêter ; c'est le leadership congolais au niveau le plus élevé de l'Etat qui en prend un coup.

Au demeurant, si la question lui est posée aujourd'hui, Joseph Kabila sera d'accord pour la révision de cet article discriminant.

Mandat décennal unique

A propos de la durée du mandat, le caractère onéreux de la présidentielle soulève une question de logique. Deux tours en 2006, un tour en 2011 : cette élection coûte toujours chère. Dans l'état actuel du Congo, deux cents millions de dollars américains à affecter à la présidentielle tous les 5 ans, ce n'est pas moins de 200 kms de routes macadamisées, pas moins de 2.000 écoles à raison de 100.000 USD chacune, voire pas moins de 4.000 dispensaires à raison de 50.000 USD chacun.

L'article 70 ayant prévu la possibilité d'un second mandat - celui autour duquel il y a de fortes empoignades susceptibles de fragiliser le pays - le pragmatisme plaiderait pour un double mandat non renouvelable. Un mandat décennal unique.

Cependant, du moment qu'on ne change pas les règles du jeu pendant la compétition, Félix Tshisekedi gagnerait en prestige en favorisant la révision des dispositions concernées pour après son départ définitif de la présidence de la République. Cela peut s'effectuer en 2023 ou en 2028.

S'il est dans le schéma du mandat unique de 2018-2023, il peut s'engager dans cette révision maintenant, pour qu'il ne soit pas dit qu'il entend se servir. Ce sera son meilleur investissement au cours de son premier ou, s'il le veut, de son second mandat.

Et... en attendant fédéralisme

Entre-temps, élection ou pas, référendum ou pas, le grand cadeau que Félix Tshisekedi pourrait faire aux Congolais est celui de l'instauration du fédéralisme comme forme de l'Etat.

Dans trois différentes éditions de LPDA (128, 129, 130), la rubrique " BALISES " a déployé toute l'argumentation pour cette option.

En découvrant, du reste, que l'article 220 de la Constitution a un défaut de fabrication(?) du fait qu'il évoque parmi les dispositions verrouillées une " forme républicaine de l'Etat " qui n'apparaît dans aucun des 229 articles de la loi fondamentale, on peut déduire, et même conclure, que celle-ci porte en elle-même les germes (lisez raisons) de sa re-visitation, terme générique pour faire avaler la couleuvre " révision constitutionnelle ".

A la forme de l'Etat s'ajoute aussi le régime politique. Sommes-nous un régime présidentiel ou semi-présidentiel quand un chef d'Etat élu au suffrage universel est interdit de conduite de la politique de la Nation ?

Le Congo n'est-il pas en réalité un régime parlementaire ?

Donner des réponses claires et rationnelles à ces préoccupations rend cette révision inéluctable, irréversible.

Il ne sert alors à rien d'en retarder l'échéance, car "Une bonne décision peut devenir une mauvaise décision quand elle est prise trop tard", disait Lee Iacocca, alors Pdg de Chrysler.