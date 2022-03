Congo-Kinshasa: Négociations avec les Professeurs et suspension de la grève - La REC remercie Sama Lukonde pour son implication

48 heures après l'annonce officielle de la suspension de la grève par le Réseau des Associations des Professeurs des Universités et Instituts supérieurs du Congo (RAPUCO), la Représentation des Etudiants du Congo (REC) ne s'est pas empêchée de rendre hommage et remercier le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui n'a ménagé aucun effort pour qu'un compromis soit trouvé entre son Gouvernement et le Réseau des Associations des Professeurs. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite à la presse ce vendredi 04 mars 2022, par Sylvain Katombe, Président national de la Représentation des Etudiants du Congo.

Gratitudes à Sama Lukonde et Muhindo Nzangi

"Nous, la Représentation des Etudiants du Congo, venons, en ce jour, témoigner notre gratitude à son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Après avoir lu le communiqué conjoint entre le gouvernement et le syndicat des professeurs RAPUCO, nous tenons à préciser que c'est grâce à l'implication personnelle et la ferme volonté de son Excellence Sama Lukonde que cet accord a été signé entre les deux parties avec comme conséquence, la suspension de la grève et la reprise des activités académiques sur le territoire national", a, d'entrée de jeu, déclaré le Président national de la RDC.

Dans le même ordre d'idées, Sylvain Katombe et toute sa délégation ont aussi remercié Muhindo Nzangi, Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, " pour son sens très élevé de l'écoute aux problèmes des étudiants, en particulier, et du personnel de l'ESU, en général. La REC encourage la délégation des professeurs pour leur degré de compréhension pour l'intérêt supérieur de la formation des étudiants dans notre pays".

Soutien aux actions du PM

Par ailleurs, ont-ils poursuivi, les Responsables de la REC ont tenu à féliciter tous les étudiants "qui se sont mobilisés pour l'aboutissement heureux de ce processus des négociations jusqu'à la reprise effective des activités et les invite massivement à reprendre les cours dès ce lundi 7 mars 2022".

Enfin, ils ont réitéré leur soutien indéfectible aux actions du Premier Ministre dans toutes ses actions en faveur de l'étudiant congolais.