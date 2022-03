Congo-Kinshasa: 8 mars 2022 - Vibrant plaidoyer pour briser le plafond de verre et donner la place qu'il faut à la femme congolaise

opinion

Le 8 mars de chaque année est un grand jour pour la femme de par le monde. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les femmes, plus précisément, à celles de la République Démocratique du Congo, notre pays.

Nous formulons le vœu le plus véhément que nous puissions, en ce jour mémorable, réfléchir et échanger sur la façon de transformer, du tout au tout, le logiciel relationnel entre l'homme et la femme dans notre pays.

Ceci en faveur d'une égalité entre les deux et d'une justice pour tous. Puissions-nous aussi faire des réglages nécessaires pour que l'avenir soit plus radieux que le passé pour la femme congolaise. Elle qui est notre épouse, notre mère, notre sœur, notre fille, notre collègue de service. Elle qui est l'amour, la gloire, et l'espérance pour les enfants qu'elle guide et pour l'homme qu'elle console.

Pour le sérieux et la maîtrise qu'elle a montrés dans toutes ses entrefaites, nous pensons sans ambages que le point de bascule est atteint pour que nous puissions lui rendre toute sa place, toute sa dignité et tout son honneur au sein de notre société.

Pour ce faire, nous devrions être dans un reculoir par rapport aux idées rétrogrades telles que le tribalisme, l'anti-feminisme. Ce dernier passant pour l'aphrodisiaque des machos. Il convient que des telles idées, aux relents discriminatoires, soient jetées à la poubelle, juste comme on jette des médicaments périmés. L'innovation, c'est l'apanage de nouvelles idées pour une matière donnée.

C'est une ouverture d'esprit, une fraîcheur, une curiosité et une capacité à changer de regard. C'est justement de cette innovation en matière du rôle que doit jouer la femme dans notre société qu'il est question ici. Il s'agit d'imprimer la marque de la gente féminine, faite de douceur, de maternité, de pudeur, de prudence, d'incompatibilité avec les antivaleurs et on peut allonger, ad infinitum, cette énumération.

Nous devrions avoir la sagesse de comprendre qu'il est loin le temps où on estimait que les femmes devraient se tenir à mille lieues des luttes d'influence des hommes. Que leurs ambitions devraient se borner à bien diriger leurs maisons. Que leurs tâches d'épouse et de mère étaient assez grandes et assez belles pour remplir leurs existences.

Certes, la femme est le moteur de l'éducation à la base, la régulatrice de l'économie familiale. Mais, on ne devrait pas la confiner qu'à ces tâches ménagères. On devrait la laisser être l'égal de l'homme dans une société machiste. Toute évolution positive de l'émancipation de la femme devrait être saluée et encouragée.

Dans le même temps, il convient de dénoncer toutes les discriminations qui se font à bas bruit. Tout ceci, pour que la femme congolaise occupe la place qui est la sienne, non pas à la périphérie mais, à l'épicentre de la société congolaise.