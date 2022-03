Angola: La grève dans l'enseignement supérieur se poursuit

Luanda — Deux mois après la grève annoncée par le Syndicat des enseignants de l'enseignement supérieur (SINPES), la grève dans les établissements publics de ce sous-système se poursuit sans fin en vue, en raison de la distance entre le corps syndical et le gouvernement.

Malgré les manifestations de volonté de dialogue de la part des autorités de l'État, la " lutte serrée " entre les parties se poursuit, sans signes apparents de rapprochement ou de compromis, ce qui pourrait permettre le retour des élèves dans les salles de classe.

Le SINPES a décrété la suspension des cours, pour exiger essentiellement la tenue d'élections dans les établissements d'enseignement supérieur et la révision de la masse salariale.

Le syndicat demande la restitution des subventions, de l'assurance maladie, l'amélioration des infrastructures et du Fonds d'investissement scientifique pour les unités organiques et les universités publiques et privées, en plus de la régularisation de la dette publique, du processus de provision administrative exceptionnelle et de la formation continue des enseignants.

Dans ce cadre, le SINPES a remis au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI), en 2018, un cahier de revendications avec huit points, qui a donné lieu à trois rounds de négociation et à la signature d'un protocole d'accord, le 17 novembre 2021.

Selon l'accord, le SINPES était censé déclarer la fin de la grève immédiatement, mais cela n'est pas allé au-delà du papier, laissant des milliers d'étudiants en danger de rater l'année académique.

Dans le même mémorandum, les parties s'engagent également à évaluer la mise en œuvre du processus électoral, ainsi que tout élément gênant, au moment où plus de 10 000 étudiants attendent la résolution du différend.

Les données officielles indiquent que le système d'enseignement supérieur public en Angola est composé de 32 établissements, dont des universités et des instituts polytechniques.

L'année universitaire s'est ouverte en octobre 2021, avec environ 100 000 étudiants.

Selon les archives du gouvernement angolais, l'Université Agostinho Neto, fondée le 28 septembre 1976, est la plus grande du pays, avec plus de 7 013 étudiants actuellement inscrits.

La même, qui compte 10 unités organiques, soit 7 facultés et trois instituts supérieurs, notamment Droit, Economie, Ingénierie, Sciences, Médecine, Lettres, Sciences sociales, et les instituts supérieurs Confucius, Sciences de la santé et Hôtellerie et tourisme.

Outre l'UAN, le pays compte également, dans le secteur public, les universités de Luanda, Cuito Cuanavale, Kimpa Vita, José Eduardo dos Santos, Katyavala Bwila, Lueji A'Nkonde, Mandume ya Ndemufayo, Namibe et 11 de Novembro.

Dans le secteur privé, les chiffres indiquent qu'au moins 57 établissements d'enseignement supérieur sont légaux, dont 8 universités et 50 instituts, qui accueillent plus de 70 000 étudiants.

Selon les dernières données du ministère de l'Enseignement supérieur, plusieurs établissements fonctionnent toujours de manière illégale et, au cours des deux dernières années, quatre ont été désactivés.