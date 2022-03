Maroc: Les premiers Jeux Marocains du Sport en Entreprise, du 1er au 03 juillet à Bouskoura

Casablanca — La première édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE) se dérouleront du 1er au 3 juillet 2022 à Bouskoura, sous l'égide de l'Association pour la promotion du sport en entreprise au Maroc (APSEM), annoncent, lundi, les organisateurs.

Ce concept unique permettra de réunir durant trois jours 1.200 salariés de divers horizons professionnels sociaux et géographiques autour des valeurs véhiculées par le sport tels que l'esprit d'équipe, la solidarité́, le partage, la performance et le dépassement de soi, indiquent-ils dans un communiqué.

Ce grand rendez-vous permettra aux collaborateurs d'entreprises participantes quelle que soit leur taille de se rencontrer tout en s'affrontant dans un esprit de fair-play absolu dans dix disciplines sportives (Baby-foot, Basket-ball, Échecs, Football, Gaming, Golf, Padel, Running, Tennis et Tennis de table), fait savoir la même source.

Au-delà du cadre convivial et compétitif de cette manifestation qui se veut annuelle et itinérante, les JMSE se positionnent en plateforme en faveur de la promotion de la pratique des activités physiques et sportives en milieu professionnel.

Afin d'assurer aux collaborateurs une participation dans les meilleures conditions, l'équipe organisatrice a décidé de centraliser l'ensemble de l'évènement dans un seul et même site (Palmeraie Country Club de Bouskoura) et opté par la même occasion pour un encadrement et un arbitrage aux standards internationaux.

Le comité d'organisation des JMSE est constitué de membres de l'APSEM, ainsi que des agences Stadia Communication et Olive Agency.

Les JMSE seront organisés avec le soutien actif de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), partenaire institutionnel des JMSE, conclut le communiqué.