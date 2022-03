Maroc: La Fédération des journalistes du Pérou veut s'engager dans un partenariat solide avec la MAP

Rabat — Le vice-président de la Fédération des journalistes du Pérou (FPP), Ricardo Sanchez Serra, a fait part, lundi à Rabat, de la volonté de cette organisation professionnelle de s'engager dans un partenariat solide avec l'Agence Marocaine de presse (MAP), en tant que pôle public d'information solide et incontournable.

La mise en place d'un partenariat entre l'Agence et la Fédération des journalistes péruvienne offrira une occasion pour faire connaitre davantage les cultures des deux pays de part et d'autre, à travers un échange médiatique et d'informations, a déclaré M. Sanchez Serra à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, à l'issue d'un entretien avec le Directeur Général de l'Agence, M. Khalil Hachimi Idrissi.

La FPP qui compte près de 10.000 journalistes est très intéressée par l'instauration d'un partenariat médiatique avec l'agence marocaine, qui bénéficiera aux peuples des deux pays pour une meilleure ouverture sur l'autre, ainsi que sur celle de deux continents, l'Afrique et l'Amérique Latine, a souligné M. Sanchez Serra, qui était accompagné du directeur du quotidien péruvien "La Razón", Carlos Linares.

Lors de cette entrevue, M. Hachimi Idrissi a mis en avant les différents moyens déployés par la MAP pour assurer une présence médiatique de haut niveau aux plans régional, national, continental et international, notamment en Amérique Latine, à travers son réseau des pôles internationaux.

Les deux parties ont également évoqué les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur le secteur de la presse et des médias, le rôle joué par la MAP au cours de cette période, l'approche genre adoptée par l'Agence pour une discrimination positive, la place de la femme dans l'organigramme de l'Agence, et la vision stratégique de la MAP, ainsi que ses ressources humaines aux profils multilingues.

Au terme de sa visite au siège de la MAP pour connaitre de plus près le travail de l'Agence, M. Sanchez Serra s'est dit "impressionné" par le travail mené 7j/7 et 24h/24 par la MAP, émettant l'espoir de voir le Pérou atteindre un niveau pareil d'efficience.

Dans une déclaration similaire, le directeur du quotidien péruvien "La Razón", Carlos Linares, a exprimé le souhait d'établir une connexion directe avec la MAP en vue d'utiliser son fil d'informations pour offrir une ample vision au lecteur péruvien sur le Maroc et sur sa richesse culturelle, et faire connaître la position de Rabat sur la question de son Sahara.

M. Linares a fait savoir que sa visite à la MAP a été une occasion pour de voir de plus près les différentes actions menées par la MAP, dans le but d'assurer une information de qualité, sûre et fiable à un large public aux plans national et international, et de prendre la mesure des performances accomplies par l'Agence en vue de moderniser son système de fonctionnement interne.

Cette visite a permis également de s'informer de la vision stratégique de la MAP à moyen et long termes, a-t-il souligné.

MM. Sanchez Serra et Linares se sont entretenus avec le Directeur Général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, ainsi qu'avec les membres du Comité éditorial, avant de visiter les différentes rédactions de l'Agence et le bâtiment des nouveaux produits de l'Agence, qui abrite les studios de M24 et de RIM Radio.