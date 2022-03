Afrique: Secteur secondaire - Une consolidation de l'activité de 2,6% au quatrième trimestre 2021

En variation trimestrielle, l'activité du secteur secondaire s'est consolidée de 2,6%, au quatrième trimestre 2021, à la faveur de la production agroalimentaire (+3,0%), de la construction (+4,5%), et de la fabrication de matériels de transport (+71,2%).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l'information, il en est de même de la fabrication de " savons, détergents et produits d'entretien " (+25,3%), de la production de " métallurgie et de fonderie ; ouvrages en métaux " (+10,9%) et de la " production et distribution d'électricité et de gaz " (+3,7%).

Par contre, la production de " la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile " (-8,0%), le " raffinage du pétrole et cokéfaction " (-41,2%) et le travail du caoutchouc et du plastique (-14,5%) se sont repliés sur la période.

Sur un an, des renforcements respectifs du secteur secondaire de 9,4% et 13,2% sont enregistrés au quatrième trimestre et en cumul sur les douze mois de 2021. La Dpee souligne que la croissance cumulée sur l'année 2021 est essentiellement portée par la production agroalimentaire (+13,1%), les activités extractives (+19,7%), la construction (+15,6%) et la branche " production et distribution d'électricité et de gaz " (+7,1%). Également, la " fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction " (+15,4%) et le " travail du caoutchouc et du plastique " (+14,1%), ainsi que l'égrenage de coton (+11,4%) se sont bien comportés sur la période.

Cette performance a été, toutefois, atténuée par la contraction des branches du " sciage et rabotage du bois " (-17,7%), de la " production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile " (-1,2%) et de la " fabrication de savons, détergents et produits d'entretien " (-7,2%).